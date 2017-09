Königshain lockt zu den Sagenspielen Bis zur ersten Aufführung am Freitag in Königshain bleibt der Inhalt der Stücke wieder geheim. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das Wochenende zu verbringen. Ideen gesucht? Dann im www.sz-veranstaltungskalender.com nachschauen!

© Pawel Sosnowski

Die Teilnahme am Festumzug zum Tag der Sachsen in Löbau haben die Königshainer Sagenspieler gemeistert. Die Kostüme aus den Vorjahren vermittelten einen Vorgeschmack auf das, was am Freitag und Sonnabend jeweils um 19.30 Uhr im Königshainer Schlossgarten auf der Bühne zu erleben sein wird. Worum es in den fünf Stücken mit sagenhaften, regionalen und heutigen Bezügen geht, unterliegt bis zur ersten Aufführung der strengsten Geheimhaltung. Seit Wochen und Monaten sind die Mitstreiter mit den Vorbereitungen beschäftigt, sagt Maik Wobst aus Königshain. Die Stücke müssen geschrieben, Rollen verteilt, Kostüme und Requisiten besorgt werden. Das ist für die Sagenspielgemeinschaft fast schon ein alltägliches Geschäft. Für Freitag und Sonnabend hoffen die Akteure vor allem auf gutes Wetter. Denn im vorigen Jahr musste erstmals innerhalb seit 15 Jahren die Vorstellung am Sonnabend infolge des Regens abgesagt werden und ersatzlos ausfallen. Damit blieb es bei etwa 550 Premierengästen vom Freitagabend. Noch mal so viele hätten sie ansonsten, wie beispielsweise im Jahr davor, ganz sicher begrüßen können. Die Sagenspiele haben längst weit über Königshains Grenzen hinaus Kultstatus erlangt. Dafür setzen sich um die 30 Laienschauspieler und mindestens zehn Akteure hinter der Bühne auch dieses Jahr gern wieder ein. (SZ/ag)

