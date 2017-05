Königsbrücker wird vollgesperrt Am 12. Juni startet der groß angelegte Straßenbau. Er macht die weiträumige Umleitung über Bernsdorf und die B 97 nötig.

Die Königsbrücker Straße in Kamenz wird Baustelle. © dpa

Am Montag, dem 12. Juni, beginnt das umfangreiche Straßenbauvorhaben auf der Königsbrücker Straße. Es betrifft zwar nur 700 Meter der Staatsstraße 100, aber ein normalerweise vielbefahrenes Stück. Der Bauherr, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, unterzieht diesen Teil einem Ausbau und legt einen sogenannten Angebotsstreifen für Radfahrer an. Gleichzeitig wird durch den AZV Obere Schwarze Elster der Abwasserkanal und durch die Stadt die öffentliche Beleuchtung sowie die Gehwege erneuert.

Mit Beginn des Umbaus ist die S 100 in beide Richtungen zwischen der Kreuzung Königsbrücker Straße/Am Hutberg ab der Einfahrt zum Seniorenzentrum „Herbstsonne“ und dem Ortseingang Brauna voll gesperrt. Der Zugang zum Hutberg und den dort vorhandenen Parkplätzen ist während der ganzen Bauphase gesichert, ebenso zum Seniorenzentrum. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über Bernsdorf an der Bundesstraße 97. Bewohnern der Joliot-Curie-Siedlung ist die Zufahrt zu ihren Häusern natürlich gestattet.

Die Bushaltestellen an den Scheunen auf der Königsbrücker Straße können bis zum Abschluss des Baus Ende Oktober nicht bedient werden. Man beachte die dort angebrachten Informationen, heißt es aus dem Rathaus. Die Vollsperrung sei nötig gewesen, um die Arbeiten zügig zu beenden. Während der Bauphase stehen die Parkplätze an der Königsbrücker Straße nicht zur Verfügung. Dafür gibt es zu den Hutbergveranstaltungen im Juli – Bonnie Tyler (8. Juli) und Oldie-Rocklegenden CCR, The Lords und The Rattles (29. Juli) – in Lückersdorf zwei Parkplätze. Von der Kapazität her sind diese mehr als ausreichend. Sie werden extra ausgeschildert sein. (SZ)

