Königsbrücker Kamelien erstmals auch als Kalender Wunderschöne Blüten, herrliche Farben – damit kann man auch durch das nächste Jahr ziehen.

Die beiden diesjährigen Königsbrücker Kameliendamen Caprice Zickler und Linda Bahr, zeigen den neuen Kalender, in dem die schönsten Kamelien abgebildet sind. © M. Schumann

Königsbrück. Die Kamelien gehören neben denen in Pillnitz, Zuschendorf und Roßwein zu den ältesten Deutschlands. Einzigartig ist das Blütenbild gleich dreier Generationen, das im Kamelienhaus zu bewundern ist. Der Heimatverein Königsbrück hat in diesem Jahr einen Kalender für 2018 mit zauberhaften Blütenbildern aufgelegt.

Nach Informationen der Deutschen Kameliengesellschaft Aachen ist es der einzige Kalender in Deutschland, der sich mit dem Thema beschäftigt. Entsprechend groß ist auch die Nachfrage. Der Heimatverein wird wahrscheinlich eine zweite Auflage drucken lassen müssen. Der Kalender ist ab sofort für 9,50 Euro in der Königsbrück-Information, dem Lottogeschäft Böhme am Markt und dem Blumengeschäft Geier im Einkaufszentrum Königsbrück erhältlich. Reservierungen werden auch telefonisch entgegengenommen.

Über eine erste Öffnung des Kamelienhauses zum Weihnachtsmarkt – die Kamelien haben schon ganz viele Blüten angesetzt – wird gesondert informiert. (SZ)

Fragen zum Kamelienhaus: Königsbrück-Information, Telefon: 035795 4255.

