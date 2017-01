Königsbrück ist Hallenkreismeister Großer Erfolg für den SV Königsbrück/Laußnitz. Die F-Jugend holte sich den Titel im Hallenfußball.

So sehen Sieger aus. Die F-Jugend-Mannschaft vom SV Königsbrück/Laußnitz holte in diesem Jahr den Kreismeistertitel im Hallenfußball. © Verein

Hallenkreismeister. Die jüngsten Fußballer vom SV Königsbrück/Laußnitz können jubeln. Am vergangenen Sonntag holten sie sich in Kamenz den Kreismeistertitel in der Halle. Das gibt dem Verein Aufschwung. Nun gehen die jüngsten Kicker mit noch mehr Elan ins Training und die weiteren Spiele.

Dieser Titelgewinn lässt auch mit Spannung auf die Hallenturniere schauen, die von Freitag bis Sonntag in Königsbrück anstehen. Dann tritt aber nicht nur der Nachwuchs an, sondern Fußballer von der F-Jugend bis zu den Alten Herren sind in mehreren Turnieren im Einsatz. Gespielt wird in der Sporthalle „Am Kunstrasenplatz“ an der alten Schule. Insgesamt stehen sechs Turniere auf dem Programm.

Den Anfang machen die Herren und die A-Jugend, die bereits am Freitag von 19 bis 23 Uhr spielen. Bei den Herren treten die Mannschaften vom SV Haselbachtal, von der SG Oßling/Skaska, vom LSV Tauscha, von der SG Dresden Klotzsche, Radeburg, dem SV Dresden-Neustadt, der SG Großnaundorf, dem SV Straßgräbchen sowie zwei Teams der Gastgeber an. Das Hauptturnier der Männer und damit auch den Wanderpokal der „KöFinanz“ hatte im Vorjahr der TSV Radeburg gewonnen.

Am Sonnabend startet das Turnier um 9 Uhr mit der F-Jugend. Am Nachmittag ist die E-Jugend dran, bevor dann am Abend die Alten Herren ihre fußballerischen Qualitäten zeigen. Der Sonntag gehört am Vormittag der D-Jugend und am Nachmittag der C-Jugend. Veranstalter der Spiele ist der SV Königsbrück/Laußnitz. Der Eintritt ist frei. Alle Fußballfreunde und Fans der teilnehmenden Mannschaften sind eingeladen, ihre Spieler zu unterstützen und für eine tolle Stimmung unter dem Hallendach zu sorgen.

Budenzauber auch in Radeberg

Am Sonnabend ab 20 Uhr findet in der BSZ-Turnhalle am Robert-Blum-Weg das Männer-Hallenfußballturnier des Radeberger SV statt. Neben dem Gastgeber-Team haben sich die Landesklasse-Mannschaft des Bischofswerdaer FV II, die A-Jugend-Regionalliga-Elf des SC Borea Dresden sowie SG Weißig, SV Bannewitz II, FC Dresden und der Bobritzscher SV angekündigt. Hinzu kommt der FSV Beilrode, Tabellen-Achter der Nordsachsen-Kreisoberliga.

Bereits am Freitag ab 16.30 Uhr veranstalten die D-Jugendlichen sowie im Anschluss die zweiten Männermannschaften ihre Turniere. Am Sonnabend rollt der Ball ab 8.30 Uhr – zuerst die G-Jugend, danach die F 1- und die A-Jugend. Am Sonntag ist die E 2-Jugend am Start. Zum Abschluss des Hallencups spielen die B-Juniorinnen.

Auch in Bischofswerda rollt am Sonnabend das runde Leder. Dann veranstaltet der Fanclub „Die Treuen“ vom Bischofswerdaer FV 08 sein alljährliches Hallenfußballturnier. Bei der 22. Auflage spielen elf Fanclub- und Freizeit-Mannschaften ab 10 bis etwa 16 Uhr gegeneinander. Gespielt wird am Anfang in zwei Gruppen in der Turnhalle Süd in Bischofswerda (Dietrich-Bonhoeffer-Straße).

„Die Treuen“ freuen sich schon auf viele Zuschauer, der Eintritt ist frei. Für einen kleinen Imbiss soll auch gesorgt sein. Teilnehmer sind zwei Mannschaften aus Chemnitz, die Cottaner Jungs aus Dresden, Rinne Süd BIW, die Räckelwitzer Fußballfreunde, No Name, die Doppel Nullen aus Panschwitz-Kuckau, die Lipsticks Görlitz, die Holzfüße aus Bannewitz und natürlich der Gastgeber. (SZ/Hga/jj)

www.bfv08-fanclub-dietreuen.jimdo.com

zur Startseite