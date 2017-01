Königlicher Auftritt Die Schneekönigin kommt zuverlässig nach Oberbärenburg. Jetzt soll sie auch andere Leute verzaubern.

Seit vielen Jahren können im Februar große und kleine Besucher in Oberbärenburg die Schneekönigin mit Vivien Ripplinger (Mitte) treffen. Dieses Jahr ist sie aber noch an weiteren Orten präsent. © Egbert Kamprath

Ob in Stuttgart, Berlin, Nürnberg, Utrecht, Zürich oder Prag – Schneekönigin Vivien I. aus Oberbärenburg ist in diesem Jahr überall. Auch wenn die königliche Hoheit, die im bürgerlichen Leben Vivien Ripplinger heißt, selbst gerade im heimatlichen Osterzgebirge Kindern Gutes tut oder sich von ihren majestätischen Pflichten erholt. Denn Schneekönigin Vivien I. schaffte es ins 64 Seiten starke Urlaubsmagazin 2017, das gerade frisch erschienen ist und mit dem der Tourismusverband Erzgebirge national wie international auf Reisemessen wirbt.

In verschiedenen Rubriken wie Bergbau- oder Kulturschätze, Wander- und Wintererlebnisse oder Eisenbahnromantik werden interessante Menschen vorgestellt und spannende Geschichten erzählt, die Leute aus Ost und West, Nord und Süd neugierig machen sollen auf das Erzgebirge. Der Tourismusverband will in diesem Jahr auf insgesamt 26 Messen und Präsentationen für die Urlaubsregion bundesweit und im Ausland die Werbetrommel rühren. „Der direkte und persönliche Kontakt mit potenziellen Gästen ist ein wichtiges Marketinginstrument“, sagt Geschäftsführerin Veronika Hiebl. „Daher freuen wir uns schon auf gute Gespräche und hoffen, möglichst viele Interessenten für einen Urlaub im Erzgebirge gewinnen zu können.“

Start in die Messesaison war vergangene Woche mit dem Besuch der Reisemesse in Magdeburg und des Chemnitzer Reisemarktes. An diesem Sonnabend geht es für gut eine Woche nach Stuttgart auf die Urlaubsmesse Caravan, Motor, Touristik (CMT). Dort werden vor allem zahlreiche Aktivangebote aus der Erlebnisheimat ins Rampenlicht gerückt, sagt Doreen Burgold vom Tourismusverband. Als Beispiele nennt sie den Kammweg, der in Geising beginnt und bis ins Vogtland führt und einer der schönsten Weitwanderwege Deutschlands ist. Oder die Radregion Erzgebirge mit über 600 Kilometer ausgeschildertem Streckennetz im deutsch-böhmischen Erzgebirge.

Es geht Schlag auf Schlag

Danach geht es gleich Schlag auf Schlag weiter. Schließlich wollen die Touristiker schon so früh wie möglich zu festen Buchungen kommen, jetzt, wo viele Familien, Singles und Interessengemeinschaften darüber nachdenken, wohin die nächste Reise gehen soll. So wird der Tourismusverband Erzgebirge Ende Januar auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vertreten sein und typische Genüsse aus der Heimat präsentieren. Fast parallel dazu geht es auf den Dresdner Reisemarkt. Im Februar und März liegt der Schwerpunkt auf den Reise- und Freizeitmessen in Cottbus, auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin sowie der Freizeitmesse in Nürnberg.

Hoteliers und Gastronomen aus der Region freuen sich natürlich auch über ausländische Urlaubsgäste. Traditionell kommen gern Holländer, Österreicher und Schweizer zu Besuch, zunehmend auch Tschechen. Diese Reisen will der Tourismusverband aber nicht dem Zufall überlassen, sondern auch in diesen Ländern vor Ort präsent sein und so um Aufmerksamkeit werben. In dieser Woche weilen Verbandsvertreter auf der Touristik- und Freizeitmesse Vakantiebeurs Utrecht in den Niederlanden und auf der Ferienmesse in Wien. Ende Januar geht es zur Reisemesse FESPO in Zürich, im Februar weiter nach Prag zur Messe Holiday World. Bei den Auftritten wird der Tourismusverband zum Teil von Partnern aus der Region, aber auch von der Deutschen Zentrale für Tourismus unterstützt.

Die Aufmerksamkeit der Besucher soll vor allem auf die Höhepunkte in diesem Jahr gelenkt werden. Das sind aus Sicht des Verbandes der Erz-Hike-Marathon für Extremwanderer auf den Pfaden des Kammweges im August, die Wanderwochen im Frühjahr und Herbst, die Silbermanntage im September, die artmontan-Kulturtage, das Drechsler-Forumtreffen im Mai in Olbernhau und der Sächsische Bergmanns-, Hütten- und Knappentag im September in Ehrenfriedersdorf. Und wo ist nun Schneekönigin Vivien I. leibhaftig anzutreffen? Natürlich zum Schneeköniginfest am 18. und 19. Februar in Oberbärenburg.

zur Startseite