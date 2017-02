Königliche Mode bei der Misswahl Thieme Fashion aus dem Rödertal stattete die Finalistinnen beim Miss Germany Wettbewerb aus und will neue Trends setzen.

Soraya Kohlmann aus Leipzig ist die neue Miss Germany – an ihrer Seite der Großröhrsdorfer Unternehmer Andreas Thieme. © privat

Live mit dabei war der Großröhrsdorfer Unternehmer Andreas Thieme bei der Wahl der Miss Germany 2017 im Europapark Rust. Und das nicht ohne Grund. Er ist stolz, dass seine Firma Thieme Fashion als Ausstatter der Miss Germany Bodywear auftreten konnte. Das war eine Premiere. Mit der Kollektion „Miss Germany Bodywear by Thieme“ präsentiere das Unternehmen ein neues Trend-Label, so Andreas Thiem. Etwa ein halbes Jahr Arbeit steckte in der Kollektion: stilvoll und elegant, mit raffinierten Details. Es seien durchweg hochwertige, weiche Stoffe verarbeitet und mit Dresdner Spitze veredelt worden – alles made in Germany.

Die Kollektion umfasst etwa 30 Teile, von Shirts über Kleider und Hosen bis hin zu feiner Wäsche. Damit kleideten die Großröhrsdorfer die Finalistinnen der Miss Germany Wahl ein und natürlich auch die Schönheitskönigin, die 18-jährige Leipziger Schülerin Soraya Kohlmann. Ab Herbst, so die Information, soll die Kollektion auch in den Verkauf kommen und die Damenwelt außerhalb des Schönheitswettbewerbs begeistern. (SZ/ha)

zur Startseite