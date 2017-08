Königin für eine Nacht Die Kakteenart blüht nur ganz kurz. Dafür aber umso prächtiger. In Pirna war das jetzt zu beobachten.

Ein Naturschauspiel, für das Menschen oft viele Kilometer weit fahren. Zwei Pirnaerinnen konnten das zu Hause erleben. © Foto: privat

Das war ein ganz dolles Ding, sagt Brigitte Vetter aus Pirna mit begeisterter Stimme. Ihre Nachbarin besitzt eine „Königin der Nacht“. Das Besondere: Die sonst unscheinbare Pflanze, eine Kakteenart, blüht nur eine einzige Nacht im Jahr, entfaltet dabei ihre volle Schönheit. Seit über zehn Jahren beobachten Brigitte Vetter und ihre Nachbarin das gemeinsam. Wenn es am Abend Anzeichen gibt, dass die Pflanze aufblühen wird, setzen sich die beiden raus in den Garten und bewundern das, was kommt. Diesmal gab’s 16 Blüten, so viele wie noch nie. In botanischen Gärten werden zu diesem Ereignis Sonderöffnungszeiten angeboten. Frau Vetter und ihre Nachbarin konnten es zu Hause genießen. (oms)

zur Startseite