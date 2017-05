Königin der Frauenkirche klingt wie neu Die Orgel ist gereinigt und erneuert. Ihr Klang beeindruckt die Zuhörer.

Hier bläst der Chef noch selbst: Orgelbauer Christoph Rühle pustet Staub von einem Trompetenstiefel. Seine Moritzburger Firma hatte das Instrument in der Frauenkirche überholt. © nikolaischmidt.de

Für den Görlitzer CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer ist die Frauenkirche ein ganz besonderer Ort. „Als 14-Jähriger bin ich mit meinen Freunden zu den Friedensgebeten gegangen – ohne dass meine Eltern etwas davon wussten“, erzählt er. Erinnerungen an die Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, an die „jungen Jahre“. Inzwischen besucht der Bundestagsabgeordnete die Frauenkirche mit Kind. „Die Orgel klang wirklich ganz toll“ sagt er über das Konzert am Sonntagnachmittag. Die 51000 Euro aus dem Orgelprogramm der Bundesregierung sind damit offensichtlich gut angelegt. Insgesamt kostete die Reinigung, Instandsetzung der Orgel um die 80000 Euro. Die fehlende Summe steuerte die Gemeinde, der Kirchbauverein bei. Etwa 190 Besucher besuchten das Konzert in der Frauenkirche. „Wann kommt so etwas schon mal zustande: Eine volle Kirche an einem Sonntagnachmittag mitten im Jahr“, sinniert der CDU-Bundestagsabgeordnete. Das war schon ein Statement, findet Michael Kretschmer.

Unter den Gästen war Christoph Rühle, Orgelbauer aus Moritzburg. Seine Firma war für die Generalüberholung der Orgel zuständig. Böse Überraschungen habe es dabei keine gegeben, sagt er. Die Mitarbeiter des Unternehmens hatten das Instrument gründlich untersucht, im wahrsten Sinne des Wortes bis in die kleinste Pfeife. Und schon während der Arbeiten festgestellt: Die Orgel in der Görlitzer Frauenkirche ist in einem erstaunlich guten Zustand. Eigentlich sollte eine Orgel alle 20 Jahre eine Reinigung bekommen, gerade in einer staubgeplagten Stadt.

Am 26. Juni 1977 wurde das Instrument der Zittauer Firma Schuster feierlich mit einem Gottesdienst eingeweiht. Die Baukosten damals: rund 140000 Mark der DDR. Dafür gab es unter anderem 2313 Pfeifen. Die Orgel ersetzte das Instrument der in Schlesien bekannten Orgelbauer Schlag & Söhne. Die Technik hatte gelitten, es gab Verzögerungen beim Spiel. Mit der frisch geputzten Schuster-Orgel ist Ruth Andrea Lammert vom Büro Offene Kirchen der evangelischen Innenstadtgemeinde mehr als zufrieden. „Es war ein sehr schönes Programm, die Orgel klang wie neu und wir hatten ein gut gefülltes Gotteshaus“, fasst sie ihre Eindrücke zusammen. Kirchenmusikdirektor Reinhard Seeliger hatte selbst an der Orgel gesessen und unter anderem ein Stück von Bach zu Gehör gebracht, das eines der Lieblingsstücke des früheren Kantors der Frauenkirche, Manfred Ramsenthaler, war. Unter dessen Aufsicht wurde die Schuster-Orgel damals in der Frauenkirche aufgebaut.

Die neue, alte Orgel wurde jetzt nicht nur gereinigt, sondern auch technisch auf einen neuen Stand gebracht, zum Beispiel mit LED, die die herkömmlichen Glühbirnen ersetzen, einer neuen programmierbaren Spielhilfe. Weitere Konzerte stehen schon fest. „Das nächste findet an diesem Sonnabend statt, mit Chor und Orgel“, sagt Ruth Andrea Lammert. Dazu lädt 18.30 Uhr die Adventgemeinde ein. Pfingstsonntag erklingt die Orgel dann erneut.

