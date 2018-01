Könige ziehen durch Görlitz Das Spektakel in der deutsch-polnischen Doppelstadt Görlitz-Zgorzelec startete am Sonnabend um 13 Uhr auf dem Obermarkt. Impressionen sind in der Bildergalerie zu sehen.

Zug der Könige durch die Europastadt Görlitz/Zgorzelec © nikolaischmidt.de

Die Heiligen Drei Könige zogen am Sonnabend mit buntem Gefolge, wie in jedem Jahr, zum Dreikönigstag wieder durch die deutsch-polnische Doppelstadt Görlitz-Zgorzelec. Das Spektakel startete pünktlich um 13 Uhr auf dem Obermarkt vor der Dreifaltigkeitskirche, im Gegensatz zum vorigen 6. Januar diesmal aber nicht bei Eiseskälte, sondern eher frühlingshaften Temperaturen. Mit Drei-Königs-Fahnen und vielen Kronen, sogar auch mit einem aus dem Tierpark stammenden Kamel ging es über die Altstadtbrücke bis zum Dom Kultury nach Zgorzelec.

Dort fand ein großes Straßensternsingen statt, auch wurde ein Krippenspiel aufgeführt. Auf dem Weg stoppte der Zug an mehreren Stationen, an denen weitere Stücke vorbereitet waren. Unter anderem kam es bei so einem Stopp auch zu einem „Kampf zwischen Gut und Böse“. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das von der Katholischen Kirche ausgestaltete Geschehen. Verkehrseinschränkungen beim Umzug hielten sich im Rahmen.

zur Startseite