Könige singen im Rathaus Die Sternsinger gehen durch Görlitz, um zu segnen und Spenden zu sammeln. Sie treffen sogar die Bundeskanzlerin.

Die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde Heiliger Wenzel waren am Dienstagnachmittag ins Rathaus gekommen, um vor Bürgermeister Michael Wieler und den Rathausmitarbeitern Lieder zu singen und Spenden zu sammeln. © nikolaischmidt.de

In funkelnden Umhängen und mit glänzenden Kronen standen 17 Kinder am Dienstag auf der Treppe des Görlitzer Rathauses. Es waren die Sternsinger und sie gaben drei Lieder für Bürgermeister Michael Wieler und die Mitarbeiter der Stadt zum Besten. Danach sammelten sie Spenden und segneten die Tür des Rathauses mit einem Spruchband. Es handelt sich um eine wiederkehrende Tradition, die Bürgermeister Wieler sehr begrüßt. „Es ist schön, so viel Engagement in der Stadt zu sehen.“

Das Sternsingen geht auf die Heiligen drei Könige zurück, die von einem Stern nach Bethlehem zu Jesus Geburt geführt wurden. Heute singen die Kinder für den guten Zweck. Im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks Die Sternsinger kommen die gesammelten Spenden den Ländern der Dritten Welt zugute. „Die Kinder sollen ein Verständnis dafür entwickeln, dass es ihnen gut geht. Aber das ist nicht bei jedem Kind auf der Welt so“, erklärt Gregor Freitag. Als Gemeindereferent der katholischen Pfarrgemeinde Heiliger Wenzel ist er der Hauptorganisator. Denn das Sternensingen in Görlitz wird von der Gemeinde geplant, auch wenn es noch kleinere, separate Gruppen gibt. „Es ist wichtig, dass die Kinder wissen, wofür sie sammeln“, sagt Freitag. In diesem Jahr steht die Trockenheit in Kenia im Zentrum des Sternensingens. Vor Weihnachten gab es ein Vorbereitungstreffen, wo den Kindern die Probleme durch einen Film gezeigt wurden. Auch die Lieder wurden dabei noch einmal geprobt. Der Favorit ist dabei ganz klar das Lied „Kommt mit nach Bethlehem“, wie Gregor Freitag von den Kindern erfahren hat.

Insgesamt sind es über 60 Kinder, die in ihren Kostümen und mit Kronen auf den Köpfen durch die Stadt gehen. Es sind jeden Tag ungefähr vier Gruppen unterwegs, die jeweils aus sechs bis zehn Kindern der zweiten bis sechsten Klassen bestehen. Auch Kindergartenkinder sind manchmal dabei, und die älteren Jugendlichen aus der katholischen Gemeinde begleiten die Gruppen als Helfer. Die Sternsinger besuchten schon seit vergangenem Mittwoch Geschäfte, öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen. Heute werden sie im Seniorenheim auf der Krölstraße erwartet. Die Gruppenzahl variiert dabei immer, denn sonst wäre es für die Kindern neben dem Schulbesuch zu anstrengend.

Denn das Sternsingen geht noch die ganze Woche. Dabei stehen auch noch zwei weitere öffentliche Termine an. Am Donnerstag singen die Kinder vor dem Landrat, und am Montag werden vier Kinder aus dem Bistum Görlitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen. Die beiden Sternsinger Gabor Duscha (10) und Jonas Baugstatt (9) sind deswegen voller Vorfreude. „Es ist schön, dass wir ausgewählt wurden“, sagt Jonas. Er und Gabor machen das bereits seit drei Jahren. Die beiden Jungen sind stolze Sternsinger und möchten auch nächstes Jahr weitermachen. Denn ihnen ist klar, wofür sie singen. „Wir helfen damit anderen Kindern, das ist sehr wichtig“, sagt Gabor.

Doch auch der Termin im Landratsamt hat noch eine Besonderheit. Zum ersten Mal werden sich die Kinder der evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Görlitz anschließen. Die Kinder werden zusammen vor dem Landrat singen, bevor sie in die Stadt gehen. „Die Idee kam im vergangenen Jahr auf, dass das auch etwas Schönes für unsere Kinder wäre“, sagt Gemeindepädagogin Janet Conrad. „Beim Sternsingen tun die Kinder nicht nur etwas für sich selbst, sondern sie segnen andere“, erklärt Frau Conrad und ist froh über diese gemeinsame Planung.

Zu tun gibt es sowieso für alle Kinder genug. Denn insgesamt sind es 160 Stationen für die Görlitzer Sternsinger. Meistens handelt es sich um private Haushalte. „Viele Gemeindemitglieder haben angegeben, dass sie jedes Jahr besucht werden möchten“, sagt Gregor Freitag. Da wird dann nur noch der Termin mitgeteilt. Bereits seit 13 Jahren ist Freitag mit den Sternsingern unterwegs. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Spendenbereitschaft in der Stadt jedes Jahr wächst.“ So konnten vergangenes Jahr 7 298,41 Euro gesammelt werden. 2014 waren es noch 600 Euro weniger. Auch in diesem Jahr ist Gregor Freitag zuversichtlich, dass die Sternsinger einige Spenden sammeln können und ihr Einsatz Kindern hilft, die es nicht so gut haben.

zur Startseite