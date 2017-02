König Fußball geht das Gefolge aus Personalmangel, Spielabsagen, Sportgerichtsurteile – die Kicker in der Sächsischen Schweiz haben ein Problem. Der Verband sei nicht unschuldig, sagen einige. Der macht nun ein Angebot.

Spielabsagen aus Witterungsgründen, wie hier in der Vergangenheit in Bannewitz, sind im Amateurfußball keine Seltenheit. Doch mittlerweile fallen auch immer mehr Spiele aus, weil es zu wenige Spieler gibt. © Archivfoto: Holm Helis

Dem Landkreis gehen die männlichen Fußballer aus. Diese vielleicht etwas überspitzte Feststellung mag für viele Nichtfußballinteressierte etwas absurd klingen, denn natürlich ist die Sportart auch in Region immer noch die mit Abstand beliebteste im Erwachsenenbereich. Unter der Regie des Kreisverbandes (KVFSOE) nehmen aktuell in sechs Ligen 72 Herren-Mannschaften am Spielbetrieb teil – eine beachtliche Zahl. Und auch in der SZ-Sportberichterstattung nimmt der Fußball eine Spitzenposition ein.

Doch wer diese Woche für Woche aufmerksam verfolgt, dem dürfte das stetig größer werdende Personalproblem bei den Kickern nicht verborgen geblieben sein. Gehörten Anmerkungen zu Aufstellungssorgen in den Spielberichten der Vereine in den vergangenen Jahren fast schon zur Normalität, hat das Thema in der laufenden Saison an Brisanz deutlich zugenommen. Laut Statistik des KVFSOE wurden in der ersten Halbserie zwölf Pflichtspiele durch die Vereine mit der Begründung „Personalnotstand“ abgesagt.

Bei der Vielzahl an Meisterschafts- und Pokalpartien scheint diese Zahl im ersten Moment recht klein, doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich der Ernst der Lage. So sprechen viele Verantwortliche schon von Wettbewerbsverzerrung, wenn Punkteverteilung und Torverhältnis vom Sportgericht bestimmt werden: Ein aus Personalgründen abgesagtes Spiel wird mit 2:0 Toren und drei Punkten für den Gegner gewertet.

Neu ist in dieser Saison zudem, dass diese Entwicklung selbst vor der Kreisoberliga nicht haltmacht. In der höchsten Spielklasse des Landkreises gab es in der ersten Halbserie zwei Spielabsagen. Hinzu kamen einige „fabelhafte“ Rekordresultate, die ohne die große Personalnot bei einem der beteiligten Vereine wohl nicht so deutlich ausgefallen wären. Die Vorstellung, dass der Kampf um Titel oder Klassenerhalt womöglich über ein auf diese Art verzerrtes Torverhältnis entschieden wird, dürfte kaum einem Fan gefallen.

Vereinsdialog am Freitag

Wer ist schuld an der Situation? Haben die Klubs Nachholbedarf in Sachen Personalplanung? Keine leichte Frage, zumal es immer noch um Amateursport geht: Den angeschlagenen Kader durch Neuverpflichtungen zu reparieren ist den allermeisten Vereinen schlicht nicht möglich. Hinzu kommt, dass Familie, Job und Urlaub – wie bei allen Nicht-Profi-Sportlern – naturgemäß Vorrang genießen.

Von den betroffenen Vereinen werden zudem auch Vorwürfe an den KVFSOE gerichtet. Für Dorfhains Abteilungsleiter Wieland Saupe sind „die aktuellen starren Modelle im Amateurspielbetrieb einfach nicht mehr zeitgemäß“. Altenbergs Mannschaftsleiter Martin Bachmann bemängelt genau wie der Mohorner Trainer Marcel Kleinod den geltenden Strafenkatalog. Hier gäbe es einige Ungerechtigkeiten.

Laut dem amtierenden Vorsitzenden der KVFSOE-Spielausschusses, Jansen Kraft, lässt die Spielordnung dem Verband aber zumindest bei der Festlegung des Strafmaßes „keine Luft“. Das soll aber nicht das letzte Wort des Verbandes zur Problematik gewesen sein. Er lädt alle Interessierten und Betroffenen im Rahmen des Vereinsdialogs am Freitag, 18.30 Uhr, ins Stadion nach Freital-Hainsberg ein. Jansen Kraft bekräftigt auf SZ-Anfrage, dass die Spielkommission „sich nicht mit leeren Händen den hoffentlich vielen Teilnehmern stellen wird. Wir haben uns Gedanken gemacht, möchten diese aber erst am Freitag in der Versammlung öffentlich machen und zur Diskussion stellen.“

Nicht hinter dem Berg hielten einige Vereinsvertreter mit ihren Verbesserungsvorschlägen. So kann sich Dorfhains Wieland Saupe „gesplittete Spieltage von Freitag- bis Montagabend“ vorstellen. „Die Spielstärke einer Mannschaft könnte der verfügbaren Anzahl von Spielern, wie im sogenannten Norwegermodell, angepasst werden“, fügt er hinzu. Mirko Gietzelt, Mannschaftsleiter der Dippoldiswalder Kreisoberliga-Elf, sieht in „noch mehr Spielgemeinschaften, auch in höheren Kreisligen“ einen Lösungsansatz. Fast schon revolutionär klingt die Idee des Pretzschendorfer Fußballchefs Frank Reichelt: „Jede Mannschaft darf pro Saison straffrei eine Begegnung absagen, die dann neu angesetzt wird.“

Einfach „mehr Entgegenkommen aller Vereine untereinander, gepaart mit einer konstruktiven Unterstützung durch den Verband“ wünscht sich der Pesterwitzer Abteilungsleiter Thomas Stepan. Vielleicht ist genau dies der richtige Ansatzpunkt für den anstehenden ersten Gedankenaustausch. (mit sbr)

