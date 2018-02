König der Löwen wird geprobt Die Rainbow-Kids vom TSC Kristall Weißwasser bereitsn sich auf das deutsch-polnische Tanzfestival in Zary am 24. März vor.

Die Rainbow-Kids vom TSC Kristall Weißwasser proben für „König der Löwen“. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Rainbow-Kids vom TSC Kristall Weißwasser proben in diesen Tagen fleißig für das deutsch-polnische Tanzfestival in Zary am 24. März. 35 Mädchen aus Weißwasser zwischen fünf und acht Jahren studieren dabei Tänze des Broadway-Musicals „König der Löwen“ von Elton John und Tim Rice ein. Die Mädchen sind mit großer Begeisterung dabei.

Nebenan arbeiten die Muttis nicht minder engagiert an den Kostümen für den Auftritt: Es wird zugeschnitten, zusammengenäht und anprobiert. Am 23. März um 18 Uhr ist eine öffentliche Generalprobe im Stadtpavillon am Sorauer Platz in Weißwasser vorgesehen. Einen Monat später, am 24. April, gilt es beim 2. Deutsch-Polnischen-Festival in Lubsko, die Farben von Weißwasser würdig-königlich und „löwenstark“ zu vertreten.

