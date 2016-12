Aus dem Gerichtssaal König der Landstraße Ein Lkw-Fahrer nötigt einen Autofahrer. In Panik baut der einen Unfall. Der Berufskraftfahrer sieht bei sich keine Schuld.

Wenn sich Lkw und Pkw im Straßenverkehr begegnen, wird es manchmal eng. Zu eng, wie der Fall aus Radebeul zeigt. Nach dem Unfall soll der Lkw-Fahrer abgehauen sein. © Schröter/Archiv

Es ist eng an dieser Stelle der Moritzburger Straße in Radebeul. Da kommt dem Fahrer eines Audi A4 ein 40-Tonner entgegen. Der Lkw hat die Kurve mit Schwung genommen, fährt ziemlich auf der Mitte. Der 60-jährige Audi-Fahrer hofft, dass der Lkw anhält oder zumindest nach rechts lenkt, doch nichts von beidem passiert. „Der hielt voll auf mich zu, ich sah nur noch eine Wand“, sagt er.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremst er, legt in Panik den Rückwärtsgang ein – und kracht gegen einen Golf, der hinter ihm steht. Dessen Fahrerin wollte ebenfalls zurückstoßen, bekam aber den Gang nicht so schnell rein. An den beiden Pkws entsteht ein Gesamtschaden von mehr als 5 000 Euro. Als die beiden Autofahrer den Lkw-Lenker auf den Schaden aufmerksam machen, hält der zwar an und steigt aus, sieht bei sich aber keine Schuld. Dann fährt der König der Landstraße einfach weiter.

Auch seine Personalien rückt er nicht heraus, obwohl er ja mindestens als Zeuge infrage käme. „Er sagte, an seinem Auto sei kein Schaden, alles andere interessiere ihn nicht. Wir sollten uns an seine Firma wenden, die stehe ja am Auto“, sagt der Audi-Fahrer. Er notiert sich nicht nur den Firmennamen, sondern auch das Kennzeichen. Wegen unerlaubten Verlassens des Unfallorts sitzt der Berufskraftfahrer nun vor Gericht. Ihm droht eine Fahrerlaubnissperre, die ihn den Job kosten würde.

Doch die Frage ist, ob er überhaupt Unfallbeteiligter war. Sein Anwalt verneint das vehement. „Mein Mandant hat niemanden gezwungen, rückwärts zu fahren, er hat niemanden gezwungen, die notwendige Sorgfalt außer Acht zu lassen und gegen ein anderes Autos zu fahren“, sagt er. Der Geschädigte habe sich, „eigenmächtig nach hinten bewegt“, sei selbst schuld, habe nicht aufgepasst. Sein Mandant sei kein Unfallbeteiligter, sondern lediglich Zeuge des Unfalls.

Der Geschädigte habe die Verkehrslage falsch eingeschätzt, wolle ihm die Schuld in die Schuhe schieben. Der räumt ein, dass er nicht in den Rückspiegel geschaut hatte. „Ich war in Panik, sah nur den Lkw auf mich zukommen. Wäre ich weitergefahren oder stehengeblieben, wäre ich mit dem Lkw zusammengestoßen. Der Fahrer grinste aus dem Fenster und fuhr voll auf mich zu. Ich hatte keine Chance auszuweichen, er schnitt die Kurve.“ Die Polizei hat die Straße ausgemessen.

Die ist an dieser Stelle 5,40 Meter breit, der Lkw hat eine Breite von 2,55 Metern. Normalerweise hätten sich beide begegnen können, wenn der Lkw nicht in der Mitte gefahren wäre. Dennoch trägt der Audi-Fahrer Schuld an dem Unfall, hat vor Ort sofort ein Verwarngeld von 35 Euro bezahlt. Und auch die Schäden an beiden Fahrzeugen hat seine Versicherung reguliert. Da der Mann einen „Rabattretter“ im Vertrag hat, wird er nicht hochgestuft.

Entscheidend ist jedoch nicht, wer Schuld an dem Unfall hatte, sondern ob der Angeklagte beteiligt war und Unfallflucht begangen hat. Richter Michael Falk kommt zu dem Schluss, dass der Lkw-Fahrer sehr wohl Unfallbeteiligter war. Allerdings stellt er das Verfahren wegen geringer Schuld gegen eine Geldauflage ein. Der Lkw-Fahrer muss 800 Euro bezahlen. Das Geld kommt dem „Haus für Vieles“ in Meißen zugute.

Damit kommt der Angeklagte weit besser weg als im Strafbefehl, gegen den er Einspruch eingelegt hatte. Dort sollte er fast die doppelte Summe als Geldstrafe zahlen. Viel wichtiger für den Mann ist aber wohl, dass mit der Verfahrenseinstellung auch das Fahrverbot vom Tisch ist.

zur Startseite