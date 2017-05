Kölz platziert sich in München Der Tautendorfer kommt bei der zweitwichtigsten Prüfung auf dem zweiten Platz ein.

Michael Kölz auf Anpowikapi. © Symbolbild/Brit Placzek

Michael Kölz vom Pferdesportverein Leisnig hat sich im Championat von München, der zweitwichtigsten Springprüfung der „Pferd international“, einer Gruppenspringprüfung mit Siegerrunde 1,50m, in der bayrischen Landeshauptstadt auf FST Dipylon den zweiten Platz geholt.

Hinter dem Österreicher Max Kühner auf Alfa Jordan, der in der Siegerrunde der besten 13 Reiter des Normalumlaufs mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt gewann, kam der Wahlsachse aus Tautendorf mit etwas mehr als einer halben Sekunde Rückstand auf Platz zwei ein.

Zweiter im internationalen Feld

Dritte wurde die Schwedin Irma Karlsson auf Balahe vor Patrick Afflerbach aus Königsbrunn auf Ciara, die im entscheidenden Stechen ebenfalls ohne Strafpunkte blieben.

Neben diesem Erfolg platzierte sich der Leisniger in weiteren Prüfungen. So wurde er jeweils Zweiter auf Anpowikapi in einer Barrierespringprüfung sowie mit Landfee in einer 2-Phasen-Springprüfung 1,40m. Victoria Hartmann, ebenfalls Reiterin des Pferdesportvereins Leisnig, gewann eine Springprüfung 1,15 mit Cracker sowie eine weitere Springprüfung 1,15m mit Cornando. (DA/dpa/dwe)

Weitere Ergebnisse:

Youngster-Springprüfung 1,45m: 4. Michael Kölz mit Dünensturm

Springprüfung 1,40m: 4. Michael Kölz mit Daria

Zeitspringprüfung 1,40m: 7. Michael Kölz mit Landfee

Springprüfung 1,35m: 6. Michael Kölz mit Landfee

Youngster-Springprüfung 1,35m: 16. Michael Kölz mit Colorfox

Springprüfung 1,25m: 7. Victoria Hartmann mit Cornando

10. Victoria Hartmann mit Cracker

Springprüfung 1,15m:5. Victoria Hartmann mit Cornando

