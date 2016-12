Kodersdorf will neue Bushaltestelle für Mitarbeiter im Gewerbegebiet Bisher nutzen viele eigene Autos oder fahren bei Kollegen mit. Aber Auszubildende brauchen dringend ein Angebot über den Nahverkehr.

Symbolbild. © Uwe Soeder

Kodersdorf. Um das Gewerbegebiet am Sandberg und am Kranichsberg gut an den Nahverkehr anzubinden, führt die Gemeinde eine Studie durch. Sie soll zeigen, wie groß der Bedarf ist. Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) hat die Gemeinde dabei unterstützt, Angebote von drei Beratungsfirmen einzuholen. Hintergrund ist, dass in Kodersdorf laut Bürgermeister René Schöne 110 Personen arbeiten, die durch Jobcenter an die ansässigen Firmen vermittelt wurden. Bisher sind diese Mitarbeiter in Fahrgemeinschaften unterwegs, was aber bei Schichtarbeit schwierig zu planen sei.

Außerdem sei auch bei Auszubildenden die Anreise im eigenen Auto oft nicht möglich, weil sie minderjährig sind. Da einige Kodersdorfer Unternehmen einen Schwerpunkt auf die Ausbildung legen möchten, wäre eine Bushaltestelle eine Möglichkeit. René Schöne spricht hier im Besonderen den Felgenhersteller Borbet an. Außerdem kommen in einigen Monaten Niederlassungen des Lackierbetriebs Color Parts und des Forster Transportunternehmens Lion hinzu. Auch die Elbe Flugzeugwerke und Schweighofer sind im Begriff, ihre Produktionsstätten zu vergrößern, indem sie weitere Flächen ankaufen. Spätestens wenn die Parkplätze knapp werden, ist der Nahverkehr eine Alternative.

Damit eine Bushaltestelle oder gar eine neue Buslinie sich auch für den ZVON lohnen, sollen die Firmen zum Beispiel durch Jobtickets sicherstellen, dass der Verband sichere Einnahmen hat. Nach Aufforderung der Räte äußert sich der Vorsitzende des Verwaltungsverbands Weißer Schöps/Neiße Torsten Hänsch dazu: „Grundsätzlich besteht Interesse an einer Buslinie – wenn mindestens zehn Menschen sie nutzen.“ Neben seinem Hauptamt sitzt er im Aufsichtsrat des ZVON.

