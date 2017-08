Kodersdorf hält an seiner Kirmes fest Am letzten Septemberwochenende lädt auch Kodersdorf wieder zur traditionellen Kirmes. Der Veranstalter steht bereits fest.

Trotz zuletzt sinkender Besucherzahlen richtet Kodersdorf auch dieses Jahr seine Kirmes aus. © Archivfoto André Schulze

Kodersdorf. In diesem Jahr wird es in Kodersdorf wieder eine Kirmes geben. Die Gemeinde arbeitet seit Längerem daran, damit das Fest am letzten Septemberwochenende stattfinden kann. Inzwischen steht auch der Veranstalter fest. Es ist der Schaustellerbetrieb Sperlich aus Forst. Ihm hat der Gemeinderat diese Woche seine Zustimmung gegeben. Er war der einzige Bewerber für die Kirmes, sagte Bürgermeister René Schöne zur Beschlussvorlage.

Hardy Sperlich und sein Team hatte bereits im vergangenen Jahr die Kodersdorfer Kirmes ausgerichtet. Aber die Resonanz der Besucher blieb weit unter seinen Erwartungen aufgrund des schlechten Wetters. Trotzdem bietet der Schausteller wieder sein Mitwirken an der Kirmes an, wenngleich er die Kosten allein nicht tragen möchte. So wird sich die Gemeinde mit 7 000 Euro beteiligen. Im Haushalt hatte sie bereits 5 000 Euro dafür eingeplant. Der Rest soll über Spenden aufgebracht werden. Nachdem die Kirmes immer ein Fest von den Vereinen war, bleibt jetzt die Gemeinde als Organisator allein übrig. Dennoch setzt sie auf die Unterstützung der Vereine, Bürger und Einrichtungen. (szo/sg)

zur Startseite