Kodersdorf erhöht Steuern Zum ersten Mal seit mehreren Jahren steigen die Abgaben für Grund und Gewerbe.

Symbolbild © dpa

Die Hebesätze sind seit Anfang des Jahres in Kodersdorf um 10 bis 25 Punkte höher als im Vorjahr. Die Grundsteuer auf land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (A) beträgt ab jetzt 315 vom Hundert, die Grundsteuer für übrige Grundstücke (B) 415 vom Hundert und die Gewerbesteuer 400 vom Hundert. Die neuen Hebesätze sind laut Bürgermeister René Schöne an die möglichen Durchschnittswerte im Freistaat angelehnt. Der Gemeinderat hat im Dezember einer Satzung zugestimmt, damit die Erhöhung unabhängig von der Haushaltssatzung möglich ist. Durch die Erhöhung der Grundsteuer B und die Gewerbesteuer erwartet die Gemeinde rund 8 500 Euro mehr Einnahmen durch Gewerbesteuern und fast 16 000 Euro durch Grundsteuer B, die vor allem aus dem Gewerbegebiet stammen. Bei der Grundsteuer A ergeben sichetwa 1 600 Euro mehr. (so)

