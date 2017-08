Kochtreff feiert Zehnjähriges Am 27. August sind Interessierte um 12 Uhr eingeladen, im Bürgertreff vorbeizuschauen.

Regina Pietsch vom Bürgertreff in Kamenz. © Rene Plaul

Im Herbst 2006 nahm die Geschichte des späteren Kochtreffs ihren Anfang. als entsprechende Gesundheitsvorträge in der Adventgemeinde Kamenz stattfanden. Diese wurden vom Deutschen Verein für Gesundheitspflege angeboten. Anfang 2007 startete der erste Kochkurs „Vegetarisch lecker“ in der Lessingstadt. Dieser wurde bis 2010 von Gunda Schrock geleitet. Sie leitete später Regina Pietsch an. „Ich nahm diese Ernährung selber an, weil mir bewusst wurde, dass ich so meine Gesundheit beeinflussen konnte“, sagt die heutige Kochkursleiterin.

Praktisch sieht dieser Treff so aus, dass sie im Vorfeld mit ihrer Tochter, einer gelernten Diätassistentin, drei Gerichte heraussucht und diese dann mit den Teilnehmern zubereitet werden. Im Anschluss genießt man gemeinsam die leckeren Speisen. Wissenswertes rund um die Ernährung ist dabei zu erfahren. Mittlerweile entstand ein freundschaftliches Miteinander. „Aber auch „Neue“ werden bei uns herzlich willkommen geheißen. Sodass in der Zwischenzeit schon einige gegangen, aber auch Neue hinzugekommen sind. Viele haben nur eine kleine Begleitung gebraucht, um den Weg dann allein gehen zu können. Anderen macht es einfach Freude, mit alten Bekannten gemeinsam am Kochtopf zu stehen und einen gemeinsamen Abend zu genießen“, so Regina Pietsch.

Am Sonntag, dem 27. August, ist jeder ehemalige oder aktuelle Teilnehmer des Kochtreffs, aber auch andere Interessierte um 12 Uhr in den Bürgertreff an der Weststraße eingeladen. „Wir wollen Rückblick halten und bei einem Potluck gesellig beisammen sein. Jeder Besucher kann einen veganen Imbiss mitbringen. Bezüglich des Imbisses wird um vorherige Absprache gebeten. Übrigens. Ein neuer Vollwertkochkurs „Vegan lecker in Theorie und Praxis“ startet am 11. Oktober und läuft bis 8. November mittwochs, 19 Uhr. An fünf Abenden erfährt man hier, wie man seinen Körper gesund und fit erhalten kann oder wie man seine Vitalität wiederbekommt. Gemeinsam mit DVG-Gesundheitsberaterin Regina Pietsch kann man die neu gewonnenen Erkenntnisse anschließend in die Praxis umsetzen und die gemeinsam zubereiteten Speisen verkosten. (szo)

Infos: Regina Pietsch,Telefon: 0163 8947874, BuergertreffKM@t-online.de“ BuergertreffKM@t-online.de

