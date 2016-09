TV-Tipp Kochende Köpfe Das Flutlicht-Spektakel in Singapur wird für die Piloten der Formel 1 zur Hitzeschlacht.

Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat offensichtlich auch außerhalb seines Ferrari-Cockpits mit den hohen Temperaturen in Singapur zu kämpfen. © dpa

Sebastian Vettel wünscht sich für seinen Ferrari „eine Klimaanlage“, und Nico Rosberg findet die Bedingungen einfach nur „ekelhaft“: Das Flutlicht-Spektakel in Singapur wird für die Formel-1-Fahrer zur absoluten Hitzeschlacht. „Physisch und mental ist Singapur das härteste Rennen des Jahres“, sagte Vettel vor dem Nachtrennen am Sonntag.

Etwa 30 Grad Hitze, extreme Luftfeuchtigkeit um die 80 Prozent und eine Strecke, die absolut keine Fehler verzeiht, lassen die 308,828 km von Singapur für die Piloten zur Qual werden. „Der Kopf ist am Kochen, man kriegt keine frische Luft zum Atmen“, sagt der WM-Zweite Rosberg über die Bedingungen in seinem Mercedes. Das sei so, als würde man in „ein schwarzes Auto ohne Klimaanlage steigen, das drei Stunden in der Sonne auf dem Parkplatz stand, die Fenster nicht runtergekurbelt -– und dann geht man an seine körperliche Grenze.“

Im Vergleich zu Malaysia, wo in zwei Wochen ähnliche Bedingungen zu erwarten sind, bietet Singapur kaum lange Geraden zum Ausruhen. 23 Kurven und die entsprechende Fliehkräfte verlangen den Piloten alles ab. Die Fahrer verlieren während des schweißtreibenden Rennens zwischen drei und vier Litern Flüssigkeit. „Es ist das härteste Rennen, definitiv. Wenn man das Visier des Helmes etwas öffnet, um frische Luft zu holen, dann kommt da nur Hitze“, sagt Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo, der sich Chancen auf den Sieg ausrechnet. Und Ex-Weltmeister Jenson Button meint: „Die Formel 1 ist körperlich keine Herausforderung mehr. Dieses Rennen ist die einzige Ausnahme.“

Die meisten Piloten versichern aber, sich nicht speziell auf die extremen Bedingungen in Singapur vorbereitet zu haben. Doch in der Vergangenheit setzten sich einige auch schon einmal mit einem Ruder-ergometer in die Sauna, um die Belastung zu simulieren. Und trotz der Anstrengung lieben die Fahrer den Grand Prix von Singapur. „Genau das macht ja den Kitzel für uns Piloten aus“, sagte Vettel. (sid)

TV-Tipp: RTL überträgt das Qualifying am Samstag ab 14 Uhr, das Rennen am Sonntag bereits ab 13 Uhr.

zur Startseite