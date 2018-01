Kochen, schneidern und entspannen

Das neue Semesterprogramm liegt in öffentlichen Einrichtungen in der Stadt aus.F.: Wallner

Siebzig Jahre jung ist sie in diesem Jahr, die Hoyerswerdaer Volkshochschule (VHS), die sich seit fast acht Jahren im Forum der Lausitzhalle befindet. „Wir sind 70, aber nicht alt!“, so das Motto des Jubiläums. Passend dazu wird es am 7. September, während des Stadtfest-Wochenendes, eine kleine Feier mit Mitarbeitern, Dozenten, Teilnehmern und allen Interessenten geben. Dabei soll es neben dem gemütlichen Beisammensein in einer Diskussionsrunde auch um den Fahrplan für die Zukunft der VHS in Hoyerswerda gehen. Anregungen und Hinweise der Anwesenden – und von anwesenden Vertretern der Stadt – sind hoch willkommen, so VHS-Mitarbeiterin Karla Kümmig.

Doch zunächst steht die nähere Zukunft im Mittelpunkt: Das nächste Frühjahrssemester, das am 26. Februar startet. Im neuen Programmheft präsentieren sich auf über 80 Seite mehrere Hundert Veranstaltungen für alle Altersgruppen aus den bewährten Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf und Spezial.

Diesmal hat die VHS 5 000 Exemplare drucken lassen, doppelt so viele wie bisher. Sie liegen in der VHS selbst, in öffentlichen Einrichtungen, Ortsteilverwaltungen, in größeren Unternehmen und Geschäften aus. „Manchmal waren die Hefte vor Semesterende schon vergriffen“, nennt Karla Kümmig einen Grund für die höhere Auflage. Zum anderen will die VHS natürlich mehr potenzielle Kursteilnehmer erreichen. Man denkt auch über Direktzustellung des Programms an Haushalte nach. „Manch einer weiß gar nicht, dass es uns gibt“, so VHS-Leiterin Ute Grun.

Die Anzahl der Besucher und auch der Kurse sei leicht zurückgegangen. Das liegt zum einen an der Altersstruktur in der Stadt, aber auch an der Schwierigkeit, Dozenten zu finden. Die Kosten für Kurse werden den Teilnehmern zum Teil von der Krankenkasse erstattet. Aber nur, wenn die entsprechenden Dozenten über Qualifikationen verfügen, die seit einiger Zeit von den Kassen speziell gefordert werden. Und wenn die Kosten nicht erstattet werden, bleiben Kursteilnehmer fern.

Interesse wecken sollen natürlich auch Dutzende neue Angebote neben den bekannten Rennern, wie Schneider- und Malkursen, bereits ausgebuchten italienischen Kochabenden oder Smartphone-Kennenlern-Kursen. Neue Dozenten gibt es ebenfalls, zum Beispiel Andrea Rost, eine Vergleichende Religionswissenschaftlerin mit langjähriger Auslandserfahrung. Sie bringt Interessierten unter anderem Religionsverständnis näher. Die damit einhergehenden Themen Toleranz und Weltoffenheit liegen Karla Kümmig und Ute Grun sehr am Herzen. „Nicht zuletzt hat die VHS auch einen Bildungsauftrag“, so Karla Kümmig.

Andrea Rost hat sechs Jahre in Spanien gelebt und bringt den Hoyerswerdaern die spanische Küche und Lebensart näher. Nicht zuletzt leitet sie den brandneuen Portugiesisch-Lehrgang. Ein Novum sind auch die Online-Kurse für die kaufmännische Weiterbildung an VHS mit dem bundeseinheitlichen Kurssystem Xpert Business mit sachsenweit einheitlichem Preis. Teilnehmer erreichen anerkannte Fachkraft- und Buchhalter-Abschlüsse. Diese sogenannten Webinare finden unabhängig von der Teilnehmerzahl definitiv statt; man kann sie auch vom heimischen PC aus verfolgen.

Die 70-jährige VHS greift auch das 750. Stadtjubiläum auf. Während einer Weiterbildung für Lehrer und Erzieher geht es auf einem Altstadt-Spaziergang durch (un-)bekannte Gefilde. Teilnehmer lernen, wie sie einen Stadtspaziergang für Kinder zusammenstellen können, der spannend ist – gerade für die Kleinen, die Spazierengehen in der Regel einfach nur furchtbar langweilig finden.

Übrigens: VHS-Leiterin Ute Grun feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag und ihr 20. Dienstjubiläum. Womit wir wieder bei der „70“ wären …

