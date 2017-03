Kochen mit den Profis Mario Pattis und Silvio Escher sind mit ihrer Genuss-Lounge nach Wildberg umgezogen. Wird hier der nächste Stern erkocht?

Wenn es nicht die auf den Millimeter genau gedeckte Tafel für 24 Personen vermag, wenn es auch die frischen Kräuter nicht können, die in kleinen Töpfen auf der Kochinsel stehen, und noch nicht einmal die zweireihig geknöpften und bis auf einen schmalen schwarzen Streifen am Saum waschmittelwerbungweißen Kochjacken von Silvio Escher und Mario Pattis, dann schaffen es zumindest die Bücher. Sie stehen wild durcheinander auf drei Regalbrettern an einer Wand neben der Bar und tragen Namen wie „Deutschlands junge Spitzenköche“, „Hofmenüs für heute“ oder „Kochkunst im Adlon“. Und spätestens wer den Kopf leicht schief legt und ihre Titel liest, dem wird klar: Hier geht es nicht einfach ums Essen, ums Sattwerden. Hier ist Kochen noch eine Kunst, eben „Haute Cuisine“.

So heißt auch das Buch von Mario Pattis, das sich zwischen den anderen Bänden findet, erschienen vor zehn Jahren: „Meine Kunst zu kochen“. Der Künstler persönlich, inzwischen ein wenig älter als auf dem Buchcover, steht nur ein paar Meter daneben, stellt gerade ungefragt eine Tasse Espresso macchiato auf den Bartresen. „Das Trendgetränk 2017“, behauptet zumindest das Internet – das, wie man weiß, nicht immer die Wahrheit sagt. Doch wessen Geschmack sollte man trauen, wenn nicht dem von Pattis?

Der 47-Jährige und sein 46-jähriger Geschäftspartner Silvio Escher – mit dem Alter haben sie sich lachend gegenseitig verpetzt, wie zwei Schuljungen vor der Lehrerin – sind jedoch nicht nur hier, um Kaffee zu servieren oder in Kochjacken zu posieren. Sie stehen an dem Ort, von dem aus ihr Unternehmen geführt werden wird. Hier sollen die Basics der Küche wie zum Beispiel Soßen gekocht werden, die dann in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen oder im Restaurant des Golfclubs Dresden Elbflorenz serviert werden.

Dort entstehen gerade mehr oder weniger zeitgleich die neuen Restaurants von Mario Pattis. „Ursprünglich hatten wir versucht, die drei Eröffnungen im Vierteljahresrhythmus zu takten“, erzählt dieser. „Dann hat uns die Realität gezeigt, dass wir alles innerhalb eines Monats machen müssen.“ Das Golfclub-Restaurant ist schon geöffnet, die Manufaktur folgt in der nächsten oder übernächsten Woche. Das Herz des Ganzen schlägt jedoch hier, direkt an der B 6: die „Genuss-Lounge“.

Diese wurde gerade erst von Dresden nach Wildberg in Klipphausen verpflanzt, in das Gebäude des ehemaligen Kastanienhofs, der schon früher Gaststätte war, allerdings immer nur mit mäßigem Erfolg. Geschadet hat der Genuss-Lounge dieser Eingriff nicht, im Gegenteil. Durch einen Eingangsbereich mit weißen Sofas führt eine Treppe nach oben, vorbei am Pattis-Logo, einer Gabel, die den Nachnamen des ehemaligen Sternekochs aufspießt. Der große Raum im Obergeschoss, der sich U-förmig um den Treppenaufgang herum erstreckt, ist ein Hybride: hier ein Sitzbereich mit hohen, weiß gepolsterten Barstühlen, dort die lange Tafel, dahinter eine vollausgestattete Küchenzeile mit Insel davor, um eine weitere Ecke die Bar. Überall frische Blumen, Tulpen und Narzissen mit verspieltem Grün dazwischen.

So vielfältig, wie die Genuss-Lounge eingerichtet ist, so vielfältig soll sie genutzt werden. Kochkurse wird es hier geben, zum Beispiel zur vegetarischen Küche oder der Königsdisziplin Soße. 12 bis 14 Menschen können dann gleichzeitig beim Spitzenkoch lernen, 145 Euro kostet ein solcher Kurs im Moment pro Person.

Auch Themenabende mit Musik oder Literatur sowie Küchenpartys werden hier veranstaltet. Wer dabei nicht selbst kochen will, der setzt sich eben einfach so dazu und trinkt vielleicht einen Wein aus dem großen, aus weiß gestrichenen Holzkisten zusammengestapelten Regal an einer Wand. Familienfeiern wie Geburtstage und Hochzeiten oder auch Firmenfeiern können hier ebenso stattfinden, dann gibt es mehrere Gänge aus der Küche von Pattis und Escher. Geschirr, Besteck und Gläser reichen eigentlich für rund 1 000 Menschen, doch dann dürfte es hier reichlich eng werden.

Im Jahr 2014 haben sich die beiden Köche unter dem Namen Pattis & Escher zu einer Cateringmarke zusammengefunden – der ehemalige Chefkoch des Hotels „Goldener Löwe“ in Meißen, noch heute vielen bekannt als „Sauerbraten-Weltmeister“, und der Mann, der den allerersten Michelin-Stern in den Osten holte.

Mario Pattis weiß natürlich, dass die Frage nach dem Stern kommen wird. Er lacht. Nein, Anspruch würde er es nicht nennen, höchstens an die Qualität des Essens, „das erwarten die Gäste auch von uns“. Er und Silvio Escher kochen aber nicht für einen Stern, sondern immer für einen Gast. Wenn es aber zum Beispiel für das Restaurant in der Gläsernen Manufaktur trotzdem eine Auszeichnung gäbe, würde Mario Pattis sich natürlich nicht ärgern.

In Wildberg wird dagegen wohl kein Stern landen. Paradox, denn gerade hier soll es, anders als in der VW-Manufaktur, kulinarisch gesehen mehr Chichi geben. Doch eines ist die Genuss-Lounge nicht: ein à-la-carte-Restaurant. Dafür ist schon die Lage an der Durchfahrtsstraße, so gut das logistisch sonst ist, nicht ideal. Das haben frühere gescheiterte Landgasthof-Versuche bewiesen. „Aber wenn Gäste herkommen und sagen, sie möchten für ihre Feier ein Sechs- oder Sieben-Gänge-Gourmet-Menü, dann werden sie das natürlich bekommen“, sagt Mario Pattis.

Das Wirtshaus Wildberg direkt gegenüber kann trotzdem aufatmen. Und auch Silvio Escher dürfte froh sein, dass die Genuss-Lounge nicht jeden Abend voller Gäste sitzt: Er zieht in die Wohnung über ihr. Dumpfe Baugeräusche im Hintergrund zeugen davon, dass dort gerade noch gewerkelt wird. „Er ist dann immer präsent, hat keine Privatsphäre mehr“, sagt Pattis und lacht.

Er selbst wohnt noch in seiner Heimatstadt Dresden. Hier hat 1986 auch seine Kochkarriere begonnen – in der Mensa der TU Dresden, wie er ein wenig verschämt zugibt. „Aber heute kann ich sagen: Unter den Gegebenheiten damals war die Ausbildung gar nicht so schlecht.“ Nur war es eben eine Großküche und damit Lichtjahre entfernt von der hohen Kochkunst mit ihren Soßenspiegeln, Schäumchen und extravagant übereinander geschichteten Köstlichkeiten. Stattdessen durfte der spätere Sternekoch damals manchmal 500 Gläser Rotkraut an einem Tag öffnen.

Dann deutet Mario Pattis im Gespräch an, dass er seiner Geburtsstadt vielleicht doch bald den Rücken kehren könnte. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich mir einen Ruhepol suche, der nicht im Stadtzentrum ist“, sagt er. Sondern im Landkreis Meißen? „Durchaus denkbar.“ Sein kulinarisches Herz schlägt ja bereits hier. Er müsste ihm nur folgen.

Silvio Escher und Mario Pattis kommen am Sonntag nach Meißen:

Der 10. Kulinarische Streifzug des Kulinariums Meißner Land e.V. findet im Autohaus Bruno Widmann, Ziegelstraße 8, statt. Geöffnet: 11 bis 15 Uhr.

