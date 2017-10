Kochen im Wohlfühlambiente Das Küchenstudio Weigelt öffnet an neuem Standort in Pirna. Dort ist nun Platz für noch mehr Küchen – und Träume.

Die ganze Familie Weigelt mit mehreren Generationen tummelte sich zur Eröffnung des neuen Geschäfts auf der Dresdner Straße 11 in der Schauküche: Inhaber Falko Weigelt (l.) und seine Ehefrau und Bauherrin Friederike (4.v.r.) mit ihren drei Söhnen Johannes (r.), Constantin (2.v.r.) und Christoph (mit Tochter Mila auf dem Arm) und deren Partnerinnen. © Daniel Förster

Alle 17 Jahre kauft sich ein Pirnaer Haushalt eine neue Küche. Das weiß Küchenexperte Falko Weigelt. Gemeinsam mit seiner Familie hat er am Sonnabend zur Eröffnung des neuen Küchenstudios Weigelt eingeladen. Der Umzug innerhalb von Pirna von der Gartenstraße auf die Dresdner Straße ist geschafft.

Zwei große, leuchtend orangefarbene Möhren vor dem Gebäude an der B 172 laden die Kunden ein, mehr zu erleben und vor allem auch zu genießen. Denn heutzutage kauft man nicht nur irgendeine Küche, man gönnt sich eine Küchentraum. Falko Weigelt hat den Trend genau beobachtet. Und der geht weg von ein paar Schränken und einem Herd, hin zum Erlebnis Kochen in einer schicken und dennoch funktionalen Küche.

Angebote gibt es in dem neuen Haus reichlich. 14 Musterküchen werden den Kunden präsentiert, jede anders gestaltet und mit der einen oder anderen Raffinesse ausgestattet. Der neueste Schrei ist übrigens eine im Herd integrierte Dunstabzugshaube. Das schafft Platz vor allem über frei stehenden Küchenmöbeln. Und natürlich wird auch die Sicht auf den Koch oder die Köchin nicht getrübt.

Falko Weigelt kann aber noch mehr neue Trends präsentieren, und zwar bei der Farbe. Besonders begehrt sind derzeit graue Möbel. Das ist nicht nur zeitlos schön, sondern reflektiert den gerade angesagten Industrielook. Und wer möchte, kann bei solch einer Küche an den Wänden durchaus Mut zur Farbe beweisen. Auch da kann sich der Kunde im Küchenstudio Appetit holen. Der Industrielook gilt aber nicht nur für die Schränke, sondern auch für die Arbeitsplatten. Die präsentieren sich zum Beispiel in Kupfer oder Rost. „Wir besuchen regelmäßig Messen, damit wir als Unternehmen im Trend bleiben und unsere Kunden entsprechend beraten können“, sagt Falko Weigelt. Im neuen großzügig gestalteten Küchenstudio gibt es mehrere Plätze, an denen sich die Kunden fachkompetent und engagiert beraten lassen können. Und das kann dauern.

Von Grundriss bis Trockenbau

Nicht nur wegen der Auswahl, sondern weil das Team des Küchenstudios natürlich auch die Ideen der Kunden kreativ umsetzen möchte. „Nach etwa zwei Stunden legen wir bei der Beratung erst einmal eine Pause ein. Und da haben wir manchmal noch gar nicht über den Grundriss der Küche gesprochen“, sagt der Experte.

Für den Kunden heißt das: Einlassen auf einen Traum auf dem Weg zu einer neuen Küche. Und damit dieser auch wahr wird, plane man mit den Käufern gemeinsam. Dabei geht es nicht nur um das Mobiliar, sondern vor allem auch um die Küchengeräte, die modern und praktisch den höchsten Anforderungen genügen sollen. Dazu gehören auch private Fragen, zum Beispiel ob die Kunden gern Wein trinken. Denn da wäre wohl ein Weinkühlschrank die beste Empfehlung. Die Musterküchen im neuen Studio geben einen ersten Einblick in das künftige neue Flair am heimischen Herd. Es gibt Vorschläge für große Küchen, aber auch für kleinere in typischen Zwei- oder Drei-Raum Plattenbauwohnungen. Erst im ausführlichen Beratungsgespräch werden dann Details festgelegt und auch die weiteren Arbeitsschritte, wie zum Beispiel Trockenbau oder notwendige Tischler-, Maler- und Klempnerarbeiten, geplant. Das Küchenstudio arbeitet dabei mit einheimischen Unternehmen zusammen, um den Service komplett anzubieten.

zur Startseite