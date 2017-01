Kochduell im Nudelcenter Drei Teams sollen am 1. April ein Menü zubereiten. Den Teilnehmern winkt ein kulinarischer Gewinn.

Wer hat einen Vorschlag für ein Zweigangmenü mit Riesaer Nudeln? © Symbolbild/dpa

Die Teigwaren Riesa suchen Teilnehmer für ein Kochduell der besonderen Art: Zum Frühlingsmarkt am 1. April sollen drei Teams gegeneinander kochen und ein „nudeliges Ostermenü“ kredenzen. Dafür werden jetzt zunächst Menüvorschläge gesucht.

Wer teilnehmen möchte, soll seinen Vorschlag für ein Zweigangmenü an die Teigwaren Riesa schicken. Der Clou: In jeden Gang sollten Riesaer Nudeln eingebunden sein. Die besten Einsendungen werden ins Kochstudio eingeladen und dürfen ihre Gerichte präsentieren. Pro Gang sollte die Zubereitungszeit etwa 30 Minuten betragen. Das beste „Nudelige Ostermenü“ gewinnt ein Gala-Dinner für zwei Personen im Kochstudio des Nudelcenters. (SZ)

Einsendungen an: Teigwaren Riesa GmbH, Marketing Merzdorfer Straße 21-25, 01591 Riesa oder per E-Mail an l.noack@teigwaren-riesa.de

zur Startseite