Koch- und Backrezepte mit Mangas garniert Der Förderverein hat eine neue Rezeptesammlung herausgegeben. Präsentiert wird sie auf dem Weihnachtsmarkt.

Initiatorin Bärbel Wagner und Illustratorin Jennifer Stolp präsentierten zum Weihnachtsmarkt der Grund- und Oberschule die zweite Auflage des Kochbuches. © Dietmar Thomas

Damit hatte Jennifer Stolp nicht gerechnet. Eine ihrer Mangafiguren ziert das Deckblatt des neuen Koch- und Backbuches, das der Förderverein der Oberschule herausgegeben hat. „Man nehme 85 Rezepte von Schülern, Eltern, Großeltern und Freunden der Pestalozzi-Oberschule und garniere sie mit tollen Zeichnungen der Schülerin Jennifer Stolp. Fertig ist die zweite Auflage des Kochbuches“, heißt es im Vorwort. Das hat die Initiatorin des Buches und Lehrerin Bärbel Wagner geschrieben. Sie sei stolz auf das Geschaffene, das ein Gemeinschaftswerk von Schülern, Eltern, Lehrern und dem Förderverein ist. „Die Idee, für die zweite Auflage habe ich schon länger. In dieser Zeit hat bei den Schülern ein Generationswechsel stattgefunden“, so Bärbel Wagner.

Begonnen, die Idee umzusetzen, wurde am Anfang des Schuljahres. „Ich habe einen Elternbrief entworfen und das Projekt vorgestellt und um Rezepte gebeten“, so Bärbel Wagner. Ein Redaktionsteam habe das Koch- und Backbuch dann zusammengestellt.

Mitgearbeitet haben Kerstin Sieber, die die Rezepte abgeschrieben und in Form gebracht hat, und Gerhard Dörner, der das Layout erstellte. Der Förderverein übernahm das Binden, Drucken und Vermarkten der Bücher. Die gab es am Freitagabend auf dem Weihnachtsmarkt der gesamten Schule zum Vorzugspreis. Wer noch ein Koch- und Backbuch der Oberschule erwerben will, kann sich in der Schule bei Bärbel Wagner melden. Ein Buch kostet 9,99 Euro. Den Erlös setzt der Förderverein in der Schule ein.

Damit die Gäste auch wussten, was sie kaufen, gab es zum Kochbuch einen Kuchen im Waffelbecher dazu. Das Rezept stammt aus dem Buch. Die erste Auflage gab es im Jahr 2012. 100 Exemplare wurden aufgelegt.

Die Inhaltsangabe erfolgt ganz nach Art von Jennifer Stolp. Lustige Katzen bieten Vorspeisen, Desserts, Kuchen und Kekse, Getränke und Hauptspeisen an.

Es gibt sowohl Rezepte, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben, aber auch Rezepte für exotische Speisen. Dazu gehören unter anderem, das zypriotische Käsebrot, ungarischer Lángos oder spanische Tortilla. „Wir denken, es ist für jeden etwas dabei und die Rezepte sind nicht so kompliziert, sodass nach ihnen gekocht und gebacken werden kann“, sagte Bärbel Wagner.

Jennifer Stolp freut sich, dass sie mit ihrem Hobby, dem Zeichnen von Mangas, zum Gelingen des Buches beitragen kann. „Als man mich fragte, ob ich den Auftrag übernehmen würde, sagte ich sofort zu“, so die Zehntklässlerin. Im vergangenen Jahr stellte sie zur Weihnachtszeit ihre Zeichnungen mit einer anderen Schülerin in der Harthaer Bibliothek aus (DA berichtete).

Nicht lange benötigte Jennifer Stolp für die Entwürfe. „Ich bekam einen Zettel mit den Themen. Mit Bleistift zeichnete ich die Manga-Bilder vor und zog die Linien mit einem schwarzen Fineliner nach“, so die Zehntklässlerin. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Nach der Schule will die 17-Jährige ein Kunststudium absolvieren oder, wenn es notwendig ist, davor noch das Abitur ablegen. Auch gestern zum Weihnachtsmarkt der Grund- und Oberschule hatte sie wieder Stifte und Pinsel in der Hand. Sie schminkte Kinder.

Viele Harthaer waren gekommen, um sich auf den zweiten Advent einzustimmen. Es wurde gebastelt, gesungen, fotografiert und von den vielen kulinarischen Angeboten genascht.

zur Startseite