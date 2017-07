Koblenz weiter auf Stadion-Suche Fürs Pokalspiel gegen Dynamo gibt es nach wie vor kein Stadion – aber noch mehrere Optionen.

Um diesen Pott geht es erst am 19. Mai 2018. Wer ihn haben will, muss zumindest einmal die erste Runde überstehen. Aber ohne Stadion wird das schwierig. © dpa

Es ist eine Hängepartie: Auch am Donnerstag gab es keine Entscheidung, wo und wann Dynamo Dresden in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die TuS Koblenz trifft. „Wir werden spielen, so viel steht fest“, sagte Stefan Blaufelder, TuS-Pressesprecher, auf Nachfrage der SZ.

Es gebe derzeit zwei, drei Optionen für den Austragungsort, nachdem etwa 50 Anfragen aus verschiedenen Gründen gescheitert sind. Dagegen habe der Stadionbetreiber in Zwickau seine Bereitschaft signalisiert. Es sei jedoch möglich, dass sich doch noch eine Lösung im Südwesten findet, also in der weiteren Region Koblenz. „Die Abstimmungen mit den infrage kommenden Vereinen und der Polizei laufen noch“, sagt Blaufelder.

Links zum Thema Dynamos Pokal-Gegner hofft auf Facebook

Im Koblenzer Stadion Oberwerth kann wegen Baumaßnahmen nicht gespielt werden. Auch der DFB unterstütze die Suche nach einem Ausweichort. Sollte die Wahl auf Zwickau fallen, müsste die Partie am Freitag, dem 11. August, also einen Tag früher, ausgetragen werden. Am Sonnabend spielt Bayern München in Chemnitz, wo die sächsische Polizei gebunden ist. Am Sonntag empfängt der FSV Zwickau zudem Borussia Dortmund zum Testspiel.

Anfang Juli hatten die Koblenzer auch eine launige Facebook-Aktion gestartet. In einem Posting rief der Verein dazu auf, sich zu melden, wenn man ein Stadion zur Verfügung stellen könne. „Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, hieß es auf TuS-Seite. Dynamo stieg darauf ein und twitterte: „Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn sich noch ein Stadion für die TuS Koblenz finden lassen würde. (SZ/fsc)

zur Startseite