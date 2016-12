Knüppelkuchen und Schmiedekunst Auf dem Weihnachtsmarkt in Leisnig gibt es nicht nur Stollen und Glühwein. Auch alte Handwerkskunst wird gezeigt.

Stefan Mehner als kleiner Muck hat den einjährigen Benny auf dem Schoß, während die anderen Kinder Knüppelkuchen backen. © Dietmar Thomas

Hell scheint die Sonne über dem Leisniger Weihnachtsmarkt. Sie schickt ihre Strahlen über die Buden und Stände am Kirchplatz und auf die kleine Bühne, auf der Schüler ein Märchenstück aufführen. Einer, der auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand mit handwerklicher Schmiedekunst betreut ist Klaus-Dieter Reißmann. Reißmann gehört zum Leisniger Geschichts- und Heimatverein. Seit 20 Jahren zeigt er historische Schmiedekunst auf Veranstaltungen der Stadt. Wie lange er schon beim Weihnachtsmarkt dabei ist, weiß er nicht mehr genau. Er geht von mindestens zehn Jahren aus. Sein Schmiededomizil ist aber im Kloster Buch. Dort führt er zum Bauernmarkt das alte Handwerk vor.

Der gelernte Schlosser hat sich das Schmieden selbst beigebracht. Bei einer Veranstaltung des historischen Besiedlungszuges sah er die alten Beschläge und Verzierungen an den Wagen und an der Ausrüstung der Siedler und wie in alter Zeit geschmiedet wurde. Weil er das interessant fand, dachte er, das auch zu machen. Er guckte sich das Handwerk bei alten Handwerksmeistern ab. „Ich habe es erst im Kleinen versucht“, erzählt er. Als die Arbeiten gelangen, wagte er sich an größere Objekte. „Man muss viel ausprobieren und den Mut haben, alte Meister zu fragen“, sagt er. „Es ist schade, wenn das alte Wissen verloren geht.“ So können die Besucher des Weihnachtsmarktes bei ihm Kerzenständer, Bestecke, Geduldsspiele, Anhänger und andere Dinge erstehen oder sich selbst beim Schmieden ausprobieren. Auch spezielle Dinge stellt er her. „Wünsche erfüllen ist das Schönste“, meint er und: „Ich gehe meist auf die Wünsche meiner Kunden ein.“ Das Schmieden Stauchen, Strecken und Lochen ist, verrät er ebenfalls. Seine Frau ist bei den Veranstaltungen meist mit dabei. Sie sitzt dann mit einem Spinnrad neben ihm. „Da gibt es diesbezüglich in der Familie keine Probleme“, sagt er.

Doch nicht nur Klaus-Dieter Reißmann können die Weihnachtsmarktbesucher zuschauen. Auf der Bühne am Kirchplatz gibt es verschiedene Veranstaltungen wie das Weihnachtsmusical mit Schülern der Sigismund-Reschke-Schule, weihnachtliche Musik mit den Original Jahnataler Blasmusikanten, ein Märchenrätsel, Kinderzumba und mehr. Doch nicht nur auf dem Kirchplatz ist etwas los. Auch die Stadtbibliothek und das Stadtgut sowie die St. Matthäi Kirche werden in den Weihnachtsmarkt mit einbezogen. So gibt der Posaunenchor Leisnig in St. Matthäi ein Weihnachtskonzert. Weihnachtsgeschichten am Kamin werden in der Stadtbibliothek gelesen. Im Stadtgut zeigen Klöppelfrauen ihr Können und die Kinder können in der Hutzenstube Basteln und Backen. Für die ganz Kleinen steht ein Karussell bereit.

