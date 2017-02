Knüller in Radeberg Am 25. März kommt es bei den Frauen im Halbfinale zum Duell der Sachsenliga-Spitzenteams. Cunewalde erwartet Elbflorenz.

Den 2016 mit einem 28:26-Sieg gegen die SG HV Chemnitz 2010 II gewonnenen Sachsenpokal möchte Radeberg gern auch 2017 holen. Hier freuen sich die RSV-Torhüterinnen Christin Richter (links) und Susann Schulz Ende April 2016 über den „Pott“. © Christian Kluge

Handball-Sachsenpokal. Im Halbfinale des Sachsenpokals kommt es in fünf Wochen zum Aufeinandertreffen der beiden führenden Frauenmannschaften der Sachsenliga. Das ergab die Auslosung nach dem Viertelfinale. Der Tabellenführer HSG Riesa/Oschatz ist beim punktgleichen Radeberger SV zu Gast. Das andere Halbfinale bestreiten die beiden Sachsenligisten HSG Neudorf/Döbeln und der SSV Heidenau.

Für die von Sebastian Hartmann trainierten Radeberger Frauen ist es das dritte Sachsenpokal-Halbfinale in den letzten vier Jahren. Das erste Halbfinale gegen Schneeberg wurde in der Saison 2013/14 verloren und war auch das bisher letzte Heimspiel im Pokalwettbewerb für die RSV-Frauen. Nun können sich die Fans endlich wieder auf ein Spiel in der eigenen BSZ-Sporthalle freuen.

Der letztjährige Sachsenmeister HSG Riesa/Oschatz hatte 2016 auf einen möglichen Aufstieg verzichtet. Die HSG besiegte im Viertelfinale die gastgebende Mannschaft vom SV Rotation Weißenborn mit 26:21. Gegen Rotation hatte sich das Hartmann-Team in der letzten Saison den Einzug ins Finale erspielt.

Ob die derzeitige Tabellensituation für zusätzliche Brisanz sorgt, werden die bis dahin zu absolvierenden Begegnungen in der Sachsenliga zeigen. Aber unabhängig davon können sich die Anhänger beider Mannschaften auf ein spannendes und umkämpftes Pokalspiel freuen. Übrigens: Bleiben der RSV und die HSG weiter punktgleich vorn, dann kommt es im letzten Punktspiel am 22. April zu einem echten Showdown – denn dann kommt Riesa/Oschatz in die Bierstadt.

Für die Männer vom HV Oberlausitz Cunewalde wird es Ende März schwer, das Finale im Sachsenpokal zu erreichen. Nach der Auslosung haben sie zwar Heimrecht, aber es kommt der Sachsenliga-Spitzenreiter HC Elbflorenz II nach Bautzen. (fse/ck)

