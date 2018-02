Knöllchen für Elterntaxis Das Ordnungsamt kontrolliert vor den Grundschulen. Was sind die Alternativen zum Chauffeurdienst?

Noch die nächsten zwei Wochen kontrolliert das Ordnungsamt vor den Grundschulen in der Stadt. © Rene Meinig

Viel Stress, keine Zeit, gefährliche Kreuzung. Die Ausreden, die die Eltern an diesem Morgen parat haben, sind ebenso vielfältig wie vorhersehbar. Die Adressaten ihrer Ausflüchte: die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Die hatten sich ab 7 Uhr vor der 4. Grundschule am Rosengarten, gleich neben dem gleichnamigen Restaurant an der Elbe postiert, um auf die Elterntaxis zu warten. Immer wieder gab es deshalb Beschwerden von anderen Eltern und Anwohnern.

Um kurz nach 7 Uhr geht es los, die Straße gleicht einem Wimmelbild aus Autos, Kindern auf Fahrrädern oder an der Hand der Eltern. Sicherlich sind an diesem Dienstag noch ein paar mehr Elterntaxis als sonst unterwegs – das Thermometer zeigt 13 Grad unter Null. Autos, die in der zweiten Reihe parken oder auf dem Busparkplatz. Fahrzeuge, die hupen und sich gegenseitig von der Straße drängeln. Dazwischen sieben und achtjährige Kinder. „Es kommt immer wieder zu sehr gefährlichen Situationen, Kinder laufen durch das Knäuel an Autos hindurch“, so Nora Jantzen vom Ordnungsamt.

Links zum Thema Eltern, lasst das Auto stehen!

Kurz nach Beginn der Kontrolle parkt der erste Vater in der zweiten Reihe, direkt vor dem Busparkplatz. Der Schulweg sei zu gefährlich, um seinen Sohn allein laufen zu lassen. „Er muss sowohl die Radeberger als auch die Bautzner Straße überqueren“, erklärt der Vater. Sein Sohn guckt scheu, versteckt sich hinter seinem Rücken und sagt, er traue sich noch nicht allein. Vielleicht in der zweiten Klasse. Nicht nur vor dieser Grundschule kontrolliert das Ordnungsamt, sondern unter anderem auch vor der 35. Grundschule „Heinrich Graf von Bünau“ oder der 25. Grundschule auf der Pohlandstraße.

Eines fällt auf, an diesem Morgen. Allein kommen die wenigsten Kinder, die meisten werden von ihren Eltern gebracht. Als Momente nur für sich und ihre Kinder nutzt Barbara Friedrich den morgendlichen Spaziergang. „Wir laufen immer zusammen von der Louisenstraße aus und haben dabei Zeit zum Reden“, erzählt die Mutter von zwei Töchtern. Sie ärgert sich über die Elterntaxis. Schon häufig habe sie gefährliche Situationen beobachtet.

Fünf Strafzettel verteilt das Ordnungsamt innerhalb von 30 Minuten. Viermal wegen Parkens auf den eigentlich reservierten Kurzzeitparkplätzen und einen wegen Parkens auf dem Busparkplatz. 15 Euro werden jeweils fällig. Die übrigen Eltern kommen mit einer Verwarnung und dem Hinweis davon, Laufen wäre sicherer und gesünder. Das bestätigt Kinderarzt Sasha Ifflaender, der seine Praxis am Albertplatz hat. „Der „aktive“ Schulweg mit dem Fahrrad oder zu Fuß hat einen positiven Einfluss auf das Körpergewicht und die Gesundheit von Kindern.“ Übergewicht sei ein immer größeres Thema, und dem könne man so vorbeugen. Außerdem fördere der Schulweg ohne Chauffeur die Selbstständigkeit der Kinder.

Und das ist enorm wichtig, betont auch Kinderpsychologe Veit Rößner. Sonst entwickeln Kinder Ängste, die sich im schlimmsten Fall nur mit Therapien wieder in den Griff bekommen lassen. „Wenn sich beide Seiten dann sicherer fühlen, ist auch ein Handy für das Kind eine gute Sache“, sagt er. Wichtig sei dabei jedoch, ein Handy und kein Smartphone zu kaufen, dieses sollte kein Spielzeug sein. Und noch einen Vorschlag hat er: Laufgruppen mit mehreren Kindern bilden. Das praktizieren schon viele Eltern der 50. Grundschule „Gertrud Caspari“ in Klotzsche. An verschiedenen Treffpunkten in Schulnähe steht jeweils ein Elternteil, sammelt eine Gruppe von Kindern ein und begleitet diese zur Schule, berichtet Schulleiterin Sybille Heßler. „Das hat die angespannte Lage auf unserer engen Straße abgemildert.“

Damit sich Kinder und Eltern sicherer fühlen, sind die Schulweghelfer der Verkehrswacht in der Stadt unterwegs und helfen den Kleinen über Kreuzungen und Ampeln. „Eltern sollten mit ihrem Nachwuchs schon vor dem ersten Schultag den Weg üben“, sagt der Geschäftsführer Peter Samuel. Dabei sei der kürzeste nicht immer der sicherste Weg. In den Schulen gäbe es Karten mit eingezeichneten Schulwegen. Mit dem Rad allein in die Schule fahren? Das rät er erst ab der 3. Klasse. Vorher könnten die Kinder den Verkehr noch nicht überblicken.

zur Startseite