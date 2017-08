Knochenreste sorgen für Verwirrung In der aufgelösten illegalen Hundezucht in Saupsdorf sind Überbleibsel von Tieren gefunden worden. Das Landratsamt gibt Entwarnung.

Etwa drei Dutzend Rottweiler wurden in Saupsdorf beschlagnahmt. © Archiv: Schulz

Im Skandal um die aufgelöste illegale Hundezucht im Sebnitzer Ortsteil Saupsdorf gibt das Veterinäramt im Landratsamt Pirna erstmals Zahlen bekannt. Gerüchten zufolge sollten an die 60 Hundewelpen eingezogen worden sein. Wie das Veterinäramt auf Anfrage von SZ informiert, wurden insgesamt 32 Rottweiler mit Welpen, fünf Pferde und eine Schlange beschlagnahmt. Tote Tiere, wie vermutet, habe man am Tag des Einsatzes nicht vorgefunden. Ob dies bereits bei einer früheren Überprüfung der Fall war, konnte nicht bestätigt werden. Zur Verwirrung habe aber geführt, dass Vorort sehr viele Knochenreste von Rindern und Schweinen gefunden wurden. Diese wurden als Schlachtabfälle den Hunden gefüttert und nicht entsorgt, informiert Kerstin Körner, Amtsleiterin für Gesundheits- und Verbraucherschutz im Landratsamt Pirna. Die Behörde hatte gemeinsam mit der Polizei die Rottweilerzucht in Saupsdorf aufgelöst. Das sei notwenig gewesen, weil das zuständige Amt über einen längeren Zeitraum anhaltend schwere Verstöße gegen geltendes Tierschutzrecht und Tierseuchenrecht festgestellt habe. (SZ/aw)

