Knoblauch-König gesucht Im Neustädter Freizeitbad richt es derzeit etwas streng - zumindest in der Saunalandschaft.

Das Mariba in Neustadt kürt wieder den Knoblauchkönig. © Marko Förster

Im Freizeitbad Mariba in Neustadt zieht derzeit ein besonderer Duft durch die Saunalandschaft. Und zwar nach Knoblauch. Das Team veranstaltet derzeit eine Knoblauchwoche, teilt Animateurin Ulrike Yessad mit. Die Besucher können in der Außensauna mehrmals täglich bei einem speziellen Knoblauchaufguss schwitzen. Insgesamt 50 Personen haben hier Platz. Zu jedem Aufguss wird zudem ein kleines Schmankerl gereicht – natürlich mit Knoblauch gemacht. Unter anderem wird weiße Knoblauchschokolade angeboten. „Die hat es ganz schön in sich“, verrät Ulrike Yessad. Das Küchenteam im Mariba hat sich ebenfalls auf das Thema eingestellt. Auf der gesonderten Karte sind diese Woche zusätzliche Gerichte mit Knoblauch zu finden. Diese würden sehr gut ankommen. Am Sonnabend soll als Höhepunkt ein neuer Knoblauchkönig gekürt werden. Er muss sich zuvor in einem Quiz beweisen. (SZ/kat)

