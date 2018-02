Knobi-Fans strömen ins Mariba Am Wochenende starten wieder die beliebten Knoblauch-Aufgüsse im Freizeitbad.

Der amtierende Knoblauchkönig Jens Gerlach.

Neustadt. Ab Sonnabend zieht eine Knoblauchfahne durch die Saunalandschaft vom Freizeitbad Mariba. Dann starten wieder die beliebten Aufgüsse mit der markant riechenden Knolle. Die Besucher können in der Außensauna vom 3. bis 11. März mehrmals täglich bei einem speziellen Knoblauchaufguss schwitzen. Eine Fahne weht unübersehbar über dem Eingang der Schwitzhütte, in der insgesamt 50 Personen Platz haben. Der Geruch zieht in Haut und Haare, doch das stört in dieser Woche niemanden. Ganz im Gegenteil – zu den Aufgüssen werden noch Leckereien mit Knoblauch gereicht, wie frische Zehen und Schnaps. Auch die Küche des Mariba kocht dann bevorzugt mit der Knolle.

Den Höhepunkt der Sauna-Knobi-Woche bildet der Sonnabend, 10. März. Nach den Aufgüssen wird am Abend die Knolle zelebriert – mit einem Quiz und der Wahl der Knoblauchkönigin bzw. des -königs. Der amtierende Regent ist Jens Gerlach aus Dresden. Er hatte sich mit seinem Wissen letztes Jahr gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. Der diesjährige Gewinner wäre dann die achte Majestät, die im Mariba gekürt würde. Neben Krone und Schärpe lässt sich das Bad noch einen weiteren Gewinn einfallen.

Die Knoblauch-Woche hat das Mariba in Neustadt überregional bekannt gemacht. Jedes Jahr strömen zahlreiche Besucher in die Saunalandschaft, um die speziellen Aufgüsse mitzuerleben. (SZ/nr)

Sauna-Knobi-Woche, 3. bis 11. März, Mariba

