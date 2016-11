Knirpse packen Geschenke in den Schuhkarton Die Kinder der Kita Zschopauknirpse wollen anderen Mädchen und Jungen helfen. Sie haben 24 Päckchen in die Kirche gebracht.

Luca (vorn) und die anderen Kinder der Kita Zschopauknirpse Waldheim haben Pakete für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bei Gemeindepädagogin Yvonne Bemmann in der Kirche Waldheim vorbeigebracht. © André Braun

Die Frage, was bekomme ich zu Weihnachten, bewegt sicher schon so manches Kind. In der Waldheimer Kindertagesstätte Zschopauknirpse ist die Fragestellung einmal herumgedreht worden. Die Kita beteiligte sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, bei der Geschenke für bedürftige Mädchen und Jungen gesammelt werden.

Die Erzieherinnen haben den Kindern erklärt, dass man nicht immer nur beschenkt werden kann, sondern auch selbst anderen eine Freude bereiten kann. „Wer wollte, konnte sich an der Aktion beteiligen. Und viele Kinder haben auch eine Kleinigkeit mitgebracht“, sagt Sandra Klausner, stellvertretende Leiterin der Kita Zschopauknirpse. Insgesamt sind 24 Päckchen zusammengekommen. Die haben die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen in die Waldheimer Kirche gebracht und sie an Gemeindepädagogin Yvonne Bemmann übergeben. Sie berichtete den Kindern auf unterhaltsame Weise vom Heiligen Martin, der als Soldat einem Bettler die Hälfte seines Mantels abgab und später Bischof wurde.

Seit dem ersten Aufruf 1996, Geschenkpäckchen für bedürftige Kinder zu packen, wurden allein im deutschsprachigen Raum mehr als sieben Millionen Schuhkartons gesammelt und vorwiegend an Kinder in Osteuropa verteilt. Auch in diesem Jahr ruft der Träger der Aktion, Geschenke der Hoffnung, dazu auf, Kinder in Not mit einem Geschenkkarton zu erfreuen.

