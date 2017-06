Knirpse als Baumeister Am Montag wurde der Grundstein für die neue Kita Regenbogen in Weißwasser gelegt. Da hatte nicht nur der OB zu tun.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zusammen mit OB Torsten Pötzsch wirft Maximilian die erste Schaufel Mörtel in den Grundstein, in welchem zuvor die Kupferhülse mit Fotos und Dokumenten für die Nachwelt versenkt worden war. Maximilian hat auch die Hülse verschlossen. © Joachim Rehle Zusammen mit OB Torsten Pötzsch wirft Maximilian die erste Schaufel Mörtel in den Grundstein, in welchem zuvor die Kupferhülse mit Fotos und Dokumenten für die Nachwelt versenkt worden war. Maximilian hat auch die Hülse verschlossen.

Dank von Stefanie Grünler (links) an Margitta Noack, seit 25 Jahren Erzieherin.

Das Lied von den fleißigen Handwerkern kennen alle Knirpse. Etwa 90 Ein- bis Sechsjährige aus der Kita Regenbogen in Weißwasser stellten das gestern Vormittag lautstark unter Beweis, nachdem sie zuvor das Weißwasserlied gesungen hatten. Einige durften sich dann sogar als kleine Handwerker probieren. Mit vereinten Kräften kippten sie und Oberbürgermeister Torsten Pötzsch Schippe für Schippe in jenes Loch, indem eine Hülse mit Dokumenten für die Nachwelt versenkt worden war.

Am Montag wurde der Grundstein für den Ersatzneubau der Kita Regenbogen an der Martin-Schulz-Straße in Weißwasser gelegt. Bei strahlendem Sonnenschein, wie es schöner kaum sein kann. Zwar werden die ganz Kleinen noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht, etwas später werden sie das aber bestimmt, wenn sie mit ihren Gruppen einziehen. Gestern ließen sie sich von der Begeisterung ihrer größeren Spielgefährten anstecken und klatschten eifrig mit. Auch etliche Eltern und Großeltern waren gekommen. Kurzum, für die Kita war ein Feiertag und für das Team deshalb Ehrensache, „mit ganzer Mannschaft“ dabeizusein. „Das erlebt man nur einmal im Leben“, begründete es Kita-Leiterin Stefanie Grünler.

Die bei solchen Anlässen übliche Rede fiel kurz aus. Dafür standen die Kinder im Mittelpunkt – Maximilian, Elias, Moritz, Lena, Zoey, Adam und Victoria im wahrsten Sinne des Wortes. Sie durften die Kupferhülse befüllen, die in den Grundstein versenkt wird. Viele Fotos kamen hinein, etwa ein Mannschaftsbild vom Welpenturnier, Baupläne der neuen Kita, Fotos der alten und ein Schlüssel dazu, Fotos von einigen Gruppen, auch eine SZ. Der OB ergänzte das Ganze mit einem Satz Münzen sowie einer Broschüre über die Region. Maximilian durfte die Hülse verschließen. Und es hatte den Anschein, als sei er sich dieser Verantwortung durchaus bewusst.

Im November 2014 beschloss der Stadtrat Weißwasser den Ersatzneubau. Auch weil, wie es Stefanie Grünler gestern formulierte, an der vor 46 Jahren eröffneten Kita Regenbogen in vielen Ecken Alterserscheinungen sichtbar sind. Von Anfang an waren sie und ihr Team – 20 Erzieher, darunter zwei junge Männer – in die Planungen einbezogen. „Unsere Wünsche wurden zu Papier gebracht und aus den drei Varianten ein Haus gemacht“, erklärte die Leiterin. Acht Gruppenzimmer wird der Neubau haben, davon zwei für Krippenkinder. In fünf Räumen werden Hochebenen zum Spielen und Schlafen angelegt. Stefanie Grünler erzählte von dem Therapie- und einem Kreativraum, der auch ein Bücherrückzugsraum sein könnte. Vom Spatenstich am 19. Mai bis zur Grundsteinlegung sei es schon aufregend gewesen, sagte sie. Für die Kinder wird es das noch mehr, wenn sie erst den Bauarbeitern zuschauen.

Derzeit werden diverse Leitungen verlegt und Fundamente gegossen, in gut zwei Wochen ist die Bodenplatte dran. Im Juli beginnen die Maurerarbeiten, so Planer Roland Ladusch. Bis Ende Oktober soll der Rohbau stehen und noch vor dem Winter dicht sein, erklärte er. Für einen eingeschossigen Bau habe man sich nach den Worten von Torsten Pötzsch nicht nur mit Blick auf die Baukosten entschieden. Aus jedem Gruppenraum wird man ins Freie gelangen. Die Nähe zu Sportpark und Verkehrsgarten spricht für den Standort. Auch soll ein Abenteuerspielplatz entstehen. Alles in allem kostet der Ersatzneubau über vier Millionen Euro. Dank einer Förderung von 82 Prozent betrage der Eigenanteil der Stadt 742 000 Euro, so Torsten Pötzsch. Einen Eröffnungstermin ließ der OB auch verlauten: am 9. November 2018.

„Wenn man die Kinder hier gesehen hat, geht einem das Herz auf“, sprach Roland Ladusch aus, was viele Erwachsene dachten. Für die Knirpse hieß es danach, erst einmal wieder herunterkommen – von der Aufregung eines besonderen Ereignisses. Bevor die Kita ab nächsten Montag drei Wochen in die Sommerpause geht.

Blumen gab es auch. Für Margitta Noack, die seit 25 Jahren Erzieherin ist.

