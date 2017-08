Knietief im Schlamm Der Bautzener Stausee ist teilweise abgelassen. Eine Frau wollte auf Exkursion gehen. Keine gute Idee.

Polizeimeister Isert hat die Hosenbeine hochgekrempelt und hilft der Frau aus dem Schlamm. © Polizei

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am Dienstagnachmittag an den Bautzener Stausee gerufen. Hier ist wegen Bauarbeiten an den Staumauern der Wasserspiegel derzeit abgesenkt und lange versunkene Objekte sind sichtbar. Eine 64-Jährige wollte dies nutzen und mit ihrem Fahrrad eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Dabei blieb sie jedoch im knietiefen Schlamm stecken. Der über den Notruf herbeigerufene Polizeimeister krempelte kurzerhand seine Hosenbeine hoch und befreite die Frau aus ihrer misslichen Lage. „Lachend bedankte sich die Seniorin bei dem Polizeibeamten“, schreibt die Pressestelle der Polizei. (szo)

