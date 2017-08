Knie-OP muss verschoben werden Die Entzündungswerte im Blut von Dynamo-Stürmer Pascal Testroet sind nach der Verletzung noch zu hoch. Der Eingriff soll nun erst in knapp zwei Wochen durchgeführt werden.

Pascal Testroet hat sich am ersten Spieltag der neuen Saison eine schwere Verletzung des linken Kniegelenks zugezogen. © Robert Michael

Die für diese Woche geplante Knie-Operation bei Pascal Testroet muss verschoben werden, da die Entzündungswerte in seinem Blut nach der Verletzung noch zu hoch sind. Das hat eine Untersuchung am Mittwoch in Vorbereitung auf den operativen Eingriff ergeben, wie der Verein mitteilte.

Der Eingriff soll – aller Voraussicht nach – nun in knapp zwei Wochen von Kniespezialist Dr. Heinz-Jürgen Eichhorn im „Sporthopaedicum“ in Straubing durchgeführt werden. „Die behandelnden Ärzte werden kein unnötiges Risiko bei dem Eingriff eingehen, was durch die zu hohen Entzündungswerte im Moment einfach gegeben wäre“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. „Es kommt in der jetzigen Situation nicht auf 14 Tage mehr oder weniger an, was ganz allein zählt, ist, dass Paco erfolgreich operiert wird und anschließend eine optimale Reha absolvieren kann. Dabei werden wir ihn bestmöglich unterstützen.“

Pascal Testroet hatte sich am ersten Spieltag der neuen Saison 2017/18 im Heimspiel gegen den MSV Duisburg eine schwere Verletzung des linken Kniegelenks zugezogen. Dabei erlitt der 26-jährige Dynamo-Stürmer unter anderem einen Riss des vorderen Kreuzbandes. (SZ/lba)

