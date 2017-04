Knie-Fall auf der Baustelle Ein Eigentor von Aosman besiegelt Dynamos 0:1-Niederlage beim Tabellennachbarn Fürth.

Kurz vor Schluss vergibt Akaki Gogia noch eine 100%ige Chance – und kann es nicht fassen. © dpa

Nichts geht mehr – weil es um nichts mehr geht!? Von wegen. Geld ist immer im Spiel, erst recht beim Fußball. Um Siegprämien spielen die Profis, betont Dynamos Trainer Uwe Neuhaus. Und Fürths Präsident Helmut Hack verweist vorm Anpfiff noch einmal ausdrücklich auf den Batzen, den das Fernsehen für die Zweitliga-Übertragungsrechte überweist.

Zwischen 700 000 und 800 000 Euro betrage die Summe, die den Franken bei einem Tabellenplatz besser mehr zustehen würde. Fünfter oder Sechster – das macht also doch einen Unterschied. Und genau darin liegt der Reiz in dem Spiel der derzeit wohl einzigen Zweitligisten, die weder in den Aufstiegs- noch Abstiegskampf verwickelt sind. Das Motto der Dresdner hätte also lauten können: Lieber Fünfter als Fürther. Nur tut Dynamo dafür erstaunlich wenig – und muss nun damit leben, dass die Franken bis auf drei Punkten herangekommen sind. Und das verdient.

Die Gastgeber stellen – wie von Neuhaus vorher prognostiziert – die Räume geschickt zu. Seine Zuversicht, gegen die flexible Taktik eine Lösung zu finden, erfüllt sich jedoch nicht. Die Gäste schaffen es oft nicht mal, geordnet aus der eigenen Hälfte herauszuspielen. Noch so eine Sache, die sich Neuhaus ganz anders vorgestellt hat. Stattdessen diktiert Fürth über weite Strecken das Geschehen, wenn auch meist ungefährlich. Echte Chancen gehen ausschließlich auf individuelle Fehler der Dresdner zurück, konkret von Florian Ballas. Der Abwehrchef hat im wahrsten Sinne des Wortes keinen guten Stand an diesem frühen Abend. Doch Patrick Sontheimer verfehlt nach Ballas’ Fehlpass aus gut 25 Metern das leere Tor (19.), und Khaled Narey kann den Ausrutscher seines Gegenspielers auch nicht nutzen (27.).

Das Dynamo-Zeugnis: Offensiv enttäuschend zurück 1 von 15 weiter Marvin Schwäbe: Note 3: Hebt mehrmals fragend die Arme und sucht nach Anspielstationen. Die sind schwer zu finden. Hält Dynamo lange Zeit im Spiel. Fabian Müller: Note 4: Erster Einsatz von Beginn an seit einer gefühlten Ewigkeit. Zeigt dann auch, warum Kreuzer in der Rückrunde oft den Vorzug erhalten hat. Giuliano Modica: Note 3: Zurück in der Startelf, profitiert von Jannik Müllers Fehlpässen zuletzt. Macht es besser, verletzt sich aber und muss zur Pause raus. Florian Ballas: Note 3: Diesmal leistet er sich die Patzer. Fürths erste zwei Möglichkeiten gehen auf seine Kappe. Steigert sich dann aber genauso deutlich. Philip Heise: Note 4: Erwischt nicht seinen besten Tag, so sehr er sich bemüht. Vorwärtsgang, Defensivverhalten, Standardsituationen – es hapert immer wieder. Manuel Konrad: Note 4: Seine Position ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Um der Rolle gerecht zu werden, fehlt ihm allerdings die Präsenz. Andreas Lambertz: Note 4: Das Spiel läuft an ihm vorbei, was auch mit Fürths geschickter Raumaufteilung zu tun hat. Muss wie so oft nach gut 60 Minuten vom Platz. Aias Aosman: Note 4: Gelbsperre abgesessen, für Hauptmann im Spiel. Kann dem jedoch kaum echte Akzente verleihen, bis er ins eigene Tor trifft. Andreas Lambertz: Note 4: Das Spiel läuft an ihm vorbei, was auch mit Fürths geschickter Raumaufteilung zu tun hat. Muss wie so oft nach gut 60 Minuten vom Platz. Marvin Stefaniak: Note 5: Als sein Freistoß in den Fürther Himmel fliegt, pfeifen die mitgereisten Fans. Macht kein gutes Spiel, vorsichtig formuliert. Akaki Gogia: Note 4: Bestätigt erneut, noch nicht wieder in der Form vor der Verletzung zu sein. Ein starkes Solo, sonst viel Leerlauf. Stefan Kutschke: Note 4: Fehlstart beim Anstoß, als er zu schnell die gegnerische Hälfte betritt. Danach chancenlos. Jannik Müller: Note 3: Kehrt schneller aufs Spielfeld zurück, als er es vermutlich selbst gedacht hat. Und anders als zuletzt ohne Aussetzer. Niklas Hauptmann: Note 3: Starkes Dribbling, dann der Fehlpass – irgendwie symptomatisch. Nicht zu bewerten: Erich Berko. (SZ/-yer)

Bei der dritten guten Chance ist es dann jedoch Ballas, der gegen den einschussbereiten Dominik Schad rettet (43). – und damit die Null in der ersten Halbzeit. Dass Torwart Marvin Schwäbe bis dahin Dynamos mit Abstand Bester ist, verrät einiges.

Die Sache mit dem Wurm, der in solchen Fällen gemeinhin drin steckt, ist natürlich Quatsch. Auch an der Motivation, die nach den enttäuschten Aufstiegsambitionen fehlen könnte, liege es ganz sicher nicht. Das hat Neuhaus noch einmal versichert und seine Mannschaft in die Pflicht genommen, die verbleibenden fünf Partien bis zum Saisonende nicht abzuschenken.

Spielerisch, das ist jedoch Fakt, läuft in Fürth wie schon am vergangenen Sonntag beim glücklichen 1:1 gegen Düsseldorf wenig bis gar nichts zusammen. So etwas wie nennenswerte Szenen vor dem gegnerischen Tor gibt es nicht. Die zweite Hälfte ist nicht wirklich anders – und Neuhaus’ Ansprache im Umkleide-Container auf der Baustelle im Sportpark Ronhof offenbar verpufft. Immerhin hat Dynamo in der 53. Minute den ersten Eckball und mit dem Kopfball von Ballas zumindest eine ansatzweise Aktion, die für Gefahr sorgt.

Die Entscheidung fällt in der 72. Minute, als Aias Aosman nach Eingabe von Philip Heise ganz knapp am Ball vorbeirutscht – und zwei Minuten später in eine Fürther Flanke springt. Von Aosmans Knie rauscht der Ball mit satten 63,3 km/h ins eigene Tor. Danach wird Dynamo zwar offensiver, doch unterm Strich bleibt die Erkenntnis des Abends: Nichts geht mehr.

