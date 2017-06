Kneippbecken statt Swimmingpool Das Berghotel Großer Winterberg in Bad Schandau will attraktiver für Gäste sein. Für eine kleine Ausstellung werden Pläne aus der Schublade geholt.

Johannes Fischer, Urlauber aus Bonn, sieht sich die Ausstellung auf dem Großen Winterberg an, die die Umbaupläne des Pächters zeigen. © Dirk Zschiedrich

Ein Modell zeigt anschaulich, wie viele verschiedene Gebäudeteile seit 1840 auf dem Großen Winterberg entstanden sind. Damals wurde das noch heute existierende Berghotel mit dem Aussichtsturm nach Plänen der Architekten Marx und Hänel im Schweizerhausstil erbaut. Inzwischen steht das Ensemble unter Denkmalschutz. In einer kleinen Ausstellung zeigt der heutige Pächter, Marc Henkenjohann, was sich trotzdem entwickeln könnte, wenn er dürfte. Pläne dazu hat er seit Jahren in der Schublade. Es scheitere aber an der nötigen Unterstützung, wie er sagt. „Bisher gab es nichts als warme Worte“, sagt er.

Für die Eröffnung der Ausstellung wählte er bewusst den 21. Juni, den Tag von Sommeranfang und Sonnenwende. „Ich hoffe, es gibt auch für mich eine Wende und einen Anfang für meine Umbaupläne“, sagt Marc Henkenjohann.

Geplant ist etwa die Sanierung eines Nebengebäudes für den Hotel- und Gaststättenbetrieb, eine Umgestaltung der Freibereiche und neue Sanitäranlagen für den Terrassenbetrieb der Gaststätte. Im Untergeschoss des Hauptgebäudes sollen Spa- und Wellnessanlagen entstehen. Statt eines Swimmingpools soll es ein Kneippbecken geben, das über die Hangkante hinausragt und Wassertreten unter Baumdächern ermöglicht. Das sei schließlich ganz im Sinne Bad Schandaus, das sich seit 1936 Kneipp-Kurort nennen darf. Wer sich nicht extra den Weg auf den Großen Winterberg machen will, kann einen Teil der Pläne auch im Internet ansehen.

