Kneipenviertel Neustadt wird zum Wohnen immer beliebter Investoren haben den Trend für sich entdeckt und verlangen hohe Preise. An der Scheunenhofstraße wird auch vor einem Denkmal nicht haltgemacht.

Baustelle statt Denkmal. Das historische Gebäude an der Scheunenhofstraße wurde im vergangenen Jahr abgerissen. Dort sollen drei moderne Neubauten errichtet werden. © René Meinig

War das Haus noch zu retten? Diese Frage beschäftigte viele, als im vergangenen Jahr der Abriss des Denkmals an der Scheunenhofstraße begann. Laut Denkmalschutzamt sei eine Sanierung für die Investoren, die sich auf SZ-Anfrage nicht zu dem Projekt äußern wollten, nicht wirtschaftlich gewesen. Bauexperten waren sich hingegen sicher, dass die historische Substanz aus dem 17. Jahrhundert hätte erhalten werden können. Mittlerweile ist von dem Gebäude nichts mehr zu sehen. Die Arbeiten für drei moderne Neubaukomplexe beginnen bald. Noch in diesem Jahr sollen die 18 Eigentumswohnungen bezugsfertig sein. Erneut stehen in der Neustadt Apartments zum Kauf. Zu Preisen, die sich nicht jeder leisten kann. So wird das Vier-Zimmer-Penthouse im Internet für 440 000 Euro angeboten. Für Investoren ist es aber kein Problem solche Preise zu verlangen. Denn die Nachfrage nach Apartments ist groß – das Ausgehviertel wird als Wohnort immer beliebter. Derzeit leben im Ortsamt Neustadt knapp 50 000 Menschen. Bis zum Jahr 2020 soll diese Zahl nach Schätzungen der Stadt noch einmal um 700 ansteigen. Für 2025 wird dann sogar mit 52 700 und fünf Jahre später mit 55 000 Anwohnern gerechnet.

Die Bauherren haben diesen Trend schon länger bemerkt und haben dort auch im vergangenen Jahr viel gebaut. So wurden 36 Häuser fertiggestellt. Damit landet das Ortsamt hinter Blasewitz und der Altstadt auf dem dritten Platz.

Ein großes Quartier, das entstanden ist, befindet sich zwischen Bautzner und Böhmischer Straße. Das Hofquartier war einigen offenbar ein Dorn im Auge. Mit Graffiti protestierten sie gegen hohe Mieten und zugezogene angebliche Neureiche. Angriffe gab es auch am sogenannten Mondholzpalais auf der Erna-Berger-Straße. Dort sind 2016 ebenfalls Eigentumswohnungen entstanden. Und der Bau-Boom wird nicht abreißen. Die nächsten großen Projekte sind in der Albertstadt geplant. Dort sind auf zwei Baufeldern an der Stauffenbergallee 140 Apartments geplant. Derzeit gibt es allerdings noch Streit, weil die nahe gelegenen Schulen Freiflächen brauchen.

