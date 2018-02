Aus dem Gerichtssaal Kneipenschläger erhält Bewährung Ein Döbelner stand wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Die Tat konnte nur zum Teil nachgewiesen werden.

Döbeln. Zwei Verhandlungstage brauchte das Amtsgericht Döbeln, um im Prozess um eine Kneipenschlägerei zu einer Urteilsfindung zu kommen. Angeklagte war ein 33-jähriger Döbelner. Er soll am Abend des 9. Juli 2017 in der Gaststätte „Zur Tränke“ in Döbeln einen Gast geschlagen und ihn ins Gesicht getreten haben (DA berichtete).

Zum Streit zwischen den beiden Gästen soll es gekommen sein, weil der Geschädigte einem Asylbewerber bei der Arbeitssuche behilflich sein wollte.

Am ersten Verhandlungstag gestand der Angeklagte die Tat nur teilweise. „Getreten habe ich den Geschädigten nicht“, sagte er zu Prozessbeginn. Als Grund für die Auseinandersetzung gab er an, dass das Opfer mit einem Asylbewerber vor einem Haus an der Albert-Schweitzer-Straße an einem Lagerfeuer gesessen hätte. Weil es in dem Haus schon mehrfach brannte, hatte der Beschuldigte Angst, dass es noch einmal passiert. Wegen der Feuer steht zurzeit eine Hausbewohnerin wegen Brandstiftung vorm Landgericht Chemnitz.

Weil die Tat anhand der Aussagen von Täter und Zeugen am ersten Verhandlungstag nicht nachgewiesen werden konnte, musste das Gericht die Verhandlung vertagen und weitere Zeugen hören.

In der Fortsetzungsverhandlung wurde der Vater des Opfers befragt. Er hatte sich zur Tatzeit mit seinem Hund vor der Gaststätte aufgehalten. „Ich trank mein Bier draußen“, schilderte er. Als er in der Gaststätte Lärm hörte, ging er hinein. Dort sah er, wie der Angeklagte und sein Sohn miteinander rangelten. Als der Sohn am Boden lag, soll der Beschuldigte das Opfer getreten haben. „Er hatte Arbeitsschuhe an“, so der Vater des Geschädigten. An Einzelheiten des Trittes und des gesamten weiteren Tatgeschehens konnte er sich nicht mehr erinnern. Die Freundin des Angeklagten machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und schwieg. Eine weitere Zeugin will den Tritt gesehen haben. Wie er erfolgte, daran erinnerte sie sich aber nicht.

Aufgrund der Zeugenaussagen konnte der Tritt ins Gesicht nicht nachgewiesen werden. Deshalb gingen Staatsanwaltschaft und Richterin Mario Zöllner anstatt von einer gefährlichen Körperverletzung nur von einer vorsätzlichen aus. Richterin Zöllner verurteilt den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Außerdem muss er 500 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund Döbeln zahlen. Ausschlaggebend für die Bewährungsstrafe waren, dass der Angeklagte zur Tatzeit unter Einfluss von Alkohol stand und sozial integriert ist. Er hat eine Verlobte und geht einer geregelten Arbeit nach. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

