Kneipennacht jetzt mit neuen Lokalen In der Meißner Altstadt laden am Samstag insgesamt 14 Gaststätten ein. Geboten wird Live-Musik verschiedenster Stile.

Die letzte Kneipennacht in Meißen 2017 war gut besucht. © Claudia Hübschmann (Archiv)

Meißen. Die Frühjahrskneipennacht in der Meißner Altstadt findet an diesem Samstag ab 20 Uhr statt. Es nehmen 14 gastronomische Einrichtungen teil. In allen treten Live-Künstler in Aktion, das musikalische Spektrum ist breit gefächert von Swing + Jazz über Country + Folk, Blues + Rock bis hin zur gehobenen Klavierunterhaltung.

Wie die Organisatoren vom Meißner Gewerbeverein weiter informieren, werden neben den traditionellen Teilnehmern mit Vincenz Richter an der Frauenkirche sowie der Vinolovio-Weinbar am Theaterplatz zwei neue interessante Lokale mit dabei sein. (szo)

Ausführliche Informationen und den Kneipenplaner zum Downloaden unter www.kneipennacht-meissen.de.

zur Startseite