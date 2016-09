Kneipenfest mit doppelter Premiere Am 2. Oktober starten Bautzens Händler und Gastwirte richtig durch – mit Musik, Markt und einer 190 Meter langen Tafel.

Frank Haase vom Verein Altstadttresen (l.) und Henrik Truhel vom Innenstadtverein freuen sich auf die doppelte Premiere am 2. Oktober. Dann wird in Bautzen ab 11 Uhr bis in die Nacht gefeiert. © Carmen Schumann

Das herbstliche Kneipenfestival der Bautzener Gastronomen ist seit acht Jahren eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. Mit vielfältigen Angeboten – von Live-Musik bis zu Rabattaktion – wollen sich die Restaurantbetreiber mit dem „Erntedank - Kneiperdank“ für die Treue ihrer Gäste bedanken. In diesem Jahr nehmen insgesamt dreizehn Wirte teil. Wie Frank Haase der Sprecher des Vereins Altstadttresen sagt, sind das etwas weniger als in anderen Jahren. Das Kneipenfestival beginnt um 18 Uhr, die Musik spielt ab 20.30 Uhr bei freiem Eintritt.

Doch bevor es in den Kneipen hoch her geht, möchte der Innenstadtverein mit einer besonderen und ganz neuen Veranstaltung Besucher nach Bautzen locken. Da die Händler sich per Stadtratsbeschluss einen zweiten verkaufsoffenen Sonntag pro Jahr erkämpft hatten, darf dieser nun immer am ersten Sonntag im Oktober stattfinden. Durch das kalendarische Zusammentreffen dieser beiden Termine ergibt sich die Möglichkeit, dass Innenstadtverein und Verein Altstadttresen am Vortag des Tages der deutschen Einheit zusammen einen tollen Tag für die Bautzener und ihre Gäste auf die Beine stellen können.

Vereine veranstalten Herbstmarkt

Erstmals wird am Hauptmarkt ab 11 Uhr unter dem Motto „Die Lausitz schmeckt“ unter Mitarbeit des gleichnamigen Vereins und des Krabat-Vereins ein Herbstmarkt abgehalten. Dazu wird der gesamte Platz mit Stroh ausgelegt und es gibt Sitzgelegenheiten auf Strohballen. Ein Landwirt bringt einen kleinen Streichelzoo mit allerlei Nutztieren mit. Natürlich wird es Köstlichkeiten aus der Region geben.

Ebenfalls zwischen 11 und 18 Uhr wird auf der 190 Meter langen Reichenstraße eine ebenso lange Tafel, bestehend aus 86 Biertischen aufgebaut. Diese werden mit Tischdecken in der Stadtfarbe Blau belegt. Momentan entstehen diese Tischdecken in der Schneiderwerkstatt von Corina Seiler auf der Heringstraße. Der Praktikant Mohamad Nasim Akbary aus Afghanistan, ein gelernter Schneider, der im Asylbewerberheim in Wehrsdorf wohnt, näht sie. Für eine herbstliche Dekoration der Tische sorgt der Verein Leuchtturm-Majak. Wie City-Managerin Gunhild Mimuß sagt, wird die Kamenzer City-Managerin Kamenzer Würstchen mitbringen. Händler der Reichenstraße, aber auch angrenzender Straßen werden sich mit ihren Ideen dafür sorgen, dass die Tische gedeckt sind. Die Geschäfte können ab 12 Uhr öffnen.

