Kneipen-Roulette in der Neustadt Innerhalb kürzester Zeit haben gleich zwei Bars geschlossen. Doch es machen auch neue auf.

© Symbolfoto: dpa

Schon wieder heißt es in der Neustadt: Die Türen bleiben geschlossen. Kürzlich lud die Bar 84 zum letzten Getränk in die Räume auf der Alaunstraße 66 ein. Sascha Linge hatte die Kneipe vor neun Jahren eröffnet, 2010 wurde eine Catering-Firma gegründet. Auf dieses Geschäft will sich der Inhaber nun ausschließlich konzentrieren.

Innerhalb kürzester Zeit ist es bereits die zweite Kneipe, die in der Neustadt schließen muss: Das Oosteinde auf der Prießnitzstraße empfängt seit Anfang September keine Gäste mehr. Betreiber Michael Schröter gibt nach eigener Aussage nicht freiwillig auf. Grund für die Schließung seien Bauarbeiten der Stesad. Die beseitigen Flutschäden am hinteren Teil des Grundstücks und erneuern die Stützmauer im Biergarten. Laut Stesad hätte der Betrieb aber weiterlaufen können. Im Frühjahr 2017 soll das Oosteinde wieder öffnen.

Und auch auf der Alaunstraße 66 muss niemand durstig bleiben. Statt Cocktails wird es aber künftig Bowle geben. Denn die Spirit Bowle-Bar ist von der Louisen- auf die Alaunstraße gezogen, am Freitag war Eröffnung unter dem neuen Namen „Spirit the old island“. Auch der „Irish Fiddler“ war vor Kurzem auf die Alaunstraße gezogen. Das Kneipen-Roulette dreht sich. (SZ/sag)

