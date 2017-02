Kneipe bald Sportgeschäft Im Erdgeschoss der ehemaligen Gaststätte soll ein Verkaufsraum für Bogensportartikel entstehen.

In einem Haus an der Scheringstraße soll ein Sportgeschäft entstehen. Der Eigentümer beabsichtigt, in der ehemaligen Gaststätte einen Verkaufsraum für Bogensportartikel einzurichten. Dafür soll im Erdgeschoss des Wohnhauses ein knapp 32 Quadratmeter großer Raum genutzt werden. Änderungen an der vorhandenen Raumgröße werden nicht vorgenommen. Lediglich sind vereinzelte Trockenbauwände im Erdgeschoss neu zu errichten. Insgesamt befinden sich sechs Stellplätze auf dem Grundstück. Es besteht die Möglichkeit, weitere Stellplätze zusätzlich zu errichten.

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Niederau ist das Gebiet als Wohnbaufläche ausgewiesen. Damit ist auch eine gewerbliche Nutzung, also eine Umnutzung als Bogensportgeschäft gegeben. (SZ/jm)

