Knef-Abend im Camillo Sängerin Kati Grasse (Foto) und Pianist Robert Jentzsch lassen die letzte Grande Dame des deutschen Chansons auferstehen. Am Wochenende ist noch viel mehr los: von Udo-Jürgens-Abend über Salsa--Party, 20er Jahre-Party bis hin zu Eishockey und Handball, alles zu finden im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Sängerin Kati Grasse (Foto) und Pianist Robert Jentzsch präsentieren am Freitag, ab 19.30 Uhr, in der Kultur-Kneipe Camillo (Handwerk 13) eine Begegnung mit Hildegard Knef. Die vielleicht letzte Grande Dame des deutschen Chansons fühlte sich geehrt, wenn sie wüsste, dass sich zwei hoch talentierte Schauspieler/Musiker ihrer Musik und ihrem Leben widmen, in einer Zeit, die scheinbar so viel an Sinnlichkeit verloren hat.

„Knef mich mal“ heißt der Musikabend, den Grasse mit ihrem langjährigen musikalischen Musikgefährten Robert Jentzsch einstudiert hat. Dafür hörte sie nächtelang Knef-Lieder, sah sich mehrere Stunden Interviewmaterial an, und sie fuhr, kleines Ritual, an Hildegard Knefs Grab in Berlin, um sich „die Erlaubnis zu holen“. Das hatte sie bei Edith Piaf auch schon getan, diesmal sei es nur wesentlich deprimierender gewesen. Während die Piaf eine mit Blumen übersäte Ruhestätte auf dem Promi-Friedhof „Père Lachaise“ hat, fand Kati Grasse für die Knef ein Armengrab vor. Ein paar einzelne Blumen trockneten vor sich hin. Sie hat ihr dann Rosen hingelegt - nur keine roten. „Ich glaube, die hat sie wie das Lied selbst irgendwann gehasst“, sagt Kati Grasse. Und kommt ins Erzählen über das Leben der Knef, die als junge Schauspielerin mit der Nacktszene in „Die Sünderin“ berühmt und in ihrem zweiten Leben als Sängerin zur Legende wurde. „Sie hat alles mit Leidenschaft gemacht“, sagt Kati Grasse. Aber sie hat Gefahren auch spät erkannt und ist immer mitten hinein geschlittert.“ Kati Grasse kann sagen, dass ihr diese Unbedingtheit irgendwie nahe ist - „auch wenn ich bodenständiger bin“.

zur Startseite