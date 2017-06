Knautschzone Seidau Bautzener Anwohner haben vom Durchgangsverkehr die Nase voll und fordern hier eine Fahrradstraße.

Wer ausweicht, hat verloren: Viele Autofahrer bleiben gar nicht erst in den Wartebuchten der Seidauer Straße stehen, sondern versuchen, ihre Fahrzeuge auf Straße und Fußweg aneinander vorbeizuquetschen. © Uwe Soeder

Etwas Rücksichtnahme ist für manche Autofahrer auf der Seidauer Straße zeitlich einfach nicht drin. Regelmäßig ignorieren sie auf der sehr schmalen Straße die Ausweichstellen und versuchen stattdessen, auf Teufel komm raus, aneinander vorbei- zukommen. Da muss dann auch mal der Gehweg dran glauben. Maria Löcken-Hierl erlebt solche haarsträubenden Manöver tagtäglich. „Die Aggressivität der Leute ist das Allerschlimmste“, sagt die Anwohnerin. Beschimpfungen sowieso, aber sogar Schlägereien hätten die Seidauer schon erlebt, wenn sich in ihrem Ortsteil der Verkehr regelrecht festgefressen hat und es weder vor noch zurück ging.

Die 65-Jährige ist in der Hammermühle geboren und wohnt auch heute noch dort. Sie weiß, wovon sie spricht. Die Verbauung der Seidauer Straße, für die die Anlieger auch Straßenbaubeiträge zahlen mussten, habe nicht funktioniert, betont die Bautzenerin. Eine Verbesserung brachte die Sanierung schon. „Früher donnerten noch die Lkws hier lang“, berichtet Löcken-Hierl. Laster passen nun wahrlich nicht mehr durch. Doch obwohl die Straße jetzt viel zu schmal ist und extra hohe Borde zum Gehsteig gesetzt wurden, wird sie weiter von vielen Autofahrern als Verbindungsstrecke ins Stadtzentrum genutzt.

„Ich sehe viele Autos mit ortsfremden Kennzeichen“, sagt Löcken-Hierl. Die Mehrheit der Fahrer wolle nicht in die Seidau, sondern nach Bautzen rein, etwa zum Finanzamt, den Gerichten oder dem Krankenhaus. Dabei sei das Durchfahren verboten, aber das werde von der Polizei auch nicht kontrolliert, bemerkt die Anwohnerin enttäuscht. Auch an das vorgeschriebene Tempo 30 werde sich oft nicht gehalten. Bei der Seidauer Straße handle es sich auch um einen Schulweg, viele Familien mit Kindern wohnten in dem Bautzener Ortsteil, erklärt Löcken-Hierl.

Aktuelle Baustellensituation als Problem

Jetzt haben Stadträte der SPD, Linke und des Bürgerbündnisses die Verwaltung zum Handeln aufgefordert. In einem Antrag beauftragen sie die Stadt zu prüfen, ob sich die Seidauer Straße als Fahrradstraße ausweisen lässt, mit dem Zusatzschild „Kfz- frei“, damit die Anlieger an ihre Häuser kommen. Auch soll die Stadt Aufpflasterungen und andere Hindernisse anbringen, um durchfahrende Raser zu bremsen. „Alternativ ist zu prüfen, die Seidau als verkehrsberuhigten Bereich auszuschildern“, heißt es in dem Antrag. Mit diesen Maßnahmen soll der Durchgangsverkehr massiv erschwert werden, erhoffen sich die Antragssteller. SPD-Fraktionsvorsitzender Roland Fleischer wünscht eine Prüfung dieser Möglichkeiten für den Herbst. Er mahnte keine Eile, dafür aber Gründlichkeit an. Der Stadtverwaltung ist das Problem in der Seidau wohlbekannt, allerdings sind ihr durch die aktuellen Baustellen gerade die Hände gebunden. So führt gerade die Baustellenampel an der Baustelle des neuen Schliebenkreisels dazu, dass aktuell mehr Autofahrer als sonst den Schleichweg durch die Seidau benutzen.

Unterschriftensammlung gestartet

Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) bezeichnete dennoch den Antrag ganz im Sinne der Verwaltung. „Nach der Fertigstellung des Kreisverkehrs wollen wir eine aktuelle Verkehrszählung durchführen“, kündigte er an. Eine Idee der Anwohner, auf der Seidauer Straße einen versenkbaren Poller einzusetzen, erteilte Ahrens aber gleich eine Absage. Das sei wahrscheinlich nicht möglich, weil es sich hier um eine öffentlich gewidmete Straße handelt. Der Oberbürgermeister versprach aber, sich das Problem „generalstabsmäßig zur Brust“ zu nehmen.

Die Seidauer sind unterdessen aktiv geworden: „Wir sammeln Unterschriften von allen Anwohnern, um Nachdruck zu verleihen, dass es so nicht mehr weitergehen kann“, sagt Maria Löcken-Hierl. Viele Seidauer sind mittlerweile so frustriert, dass sie ganz andere Szenarien als Unterschriftensammlungen im Kopf durchspielen. „Das letzte Mittel ist die Blockade, dann werden wir uns alle hier auf die Straße setzen“, sagt Löcken-Hierl bestimmt.

zur Startseite