Knatsch ums Rietschener Kino Eigentlich war alles klar zwischen Verein und Betreiber für das Kino-Café. Doch Letztere haben nun andere Pläne.

Wo früher das Lausitzer Eck gestanden hat, ist heute eine leere Fläche. Dadurch ist das Kino mittlerweile gut von der Bundesstraße 115 aus zu sehen. Wer in dem Gebäude fortan Filme zeigt, dazu gehen die Meinungen auseinander. © André Schulze

Alle wollen das eine – Filme im Rietschener Kino zeigen. Und dennoch bleibt die Leinwand momentan leer. Denn derzeit gibt es ein Tauziehen darum, wer fortan die Filme im Kino-Café an der Bundesstraße 115 zeigt. Über viele Jahrzehnte hinweg haben das Helmut Fechner und Ingolf Schulz getan. Als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kurz GbR, sind sie Betreiber des Kinos gewesen. Doch zum 1. Januar nun wollte der Verein Kino-Café Rietschen den Spielbetrieb übernehmen.

Hintergrund ist, dass Helmut Fechner als ein Teil der GbR bei der Mitgliederversammlung des Vereins im Jahre 2015 erklärt hat, dass er aufhören möchte, sobald er seinen 75. Geburtstag erreicht hat. Das soll auch im Protokoll der Versammlung so vermerkt sein. Ebenso, dass anschließend der Verein übernehmen würde. Zum Jahreswechsel wäre es nun so weit gewesen.

Doch momentan ist das Kino geschlossen, berichtet Ingolf Schulz. Ein Aushang am Eingang mache darauf aufmerksam. Grund ist das Hin und Her, welches erst geklärt werden muss. Denn obwohl es bereits im Mai 2016 erste Absprachen zum Betreiberwechsel zwischen der Fechner/Schulz GbR und dem Verein gegeben und im Juni Helmut Fechner für die GbR und Simone Schmidt für den Verein eine Vereinbarung unterzeichnet haben sollen, in der die Übernahme des Kinobetriebes geregelt ist, wollen die beiden Männer nun doch weitermachen.

Fristgemäß haben die zwei im September den Betreibervertrag mit dem Verein gekündigt bekommen. Und sind daraufhin in Widerspruch gegangen, sagt Ingolf Schulz. Nur, weil Helmut Fechner 2015 bei der Mitgliederversammlung gesagt habe, aufhören zu wollen, bedeute dies nicht, dass das auch auf ihn zutreffe, erklärt Ingolf Schulz. Außerdem beruft er sich auf einen alten Pachtvertrag für das Kinogebäude, der seiner Meinung nach noch immer gültig sei.

Diesen Pachtvertrag hat es in der Tat gegeben, bestätigt Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer. Jedoch gibt es auch einen jüngeren Vertrag, den die Gemeinde mit dem Verein abgeschlossen hat. Das Gebäude, zu dem früher auch das Lausitzer Eck gehört hat, ist im Besitz der WGR Wohnungs-GmbH Rietschen, einem Tochterunternehmen der Gemeinde. Der alte Pachtvertrag ist nicht offiziell gekündigt worden, räumt der Bürgermeister ein. Allerdings sind beide GbR-Beteiligten auch Mitglieder im Verein und daher an der Entscheidung beteiligt gewesen. Folglich ist deren Einverständnis vorausgesetzt worden, als der neue Pachtvertrag abgeschlossen worden ist.

Ziel des Vereins sei es, den Kinobetrieb zu übernehmen, erklärt die Vereinsvorsitzende Simone Schmidt. Und sie ist optimistisch, dass das auch in nächster Zeit passieren wird. Vielmehr möchte sie zu dem Thema momentan nicht sagen, da auch noch Gespräche laufen, wie die Situation gelöst werden kann. Der Verein zählt mittlerweile um die sechzig Leute. Aus einer Interessengemeinschaft heraus hat sich der Verein Kino-Café Rietschen im März 2014 gegründet. Auch mit dem Ziel, sich intensiv und nachhaltig für das Weiterbestehen des Kinos zu engagieren. Damals ist das Kino auch auf moderne Digitaltechnik umgestellt worden. Als Folge können nun viel mehr und auch neuere Filme gezeigt werden als zuvor.

Generell sei die Gemeinde zum Entgegenkommen bereit, sagt Bürgermeister Ralf Brehmer, und auch zum Moderieren zwischen den Vereinsvorsitzenden und den GbR-Beteiligten, falls das nötig werden sollte. Momentan gibt es Kontakt zwischen beiden Seiten, zum Teil auch mit anwaltlicher Unterstützung. Dass der Fall vor Gericht landet, soll hingegen verhindert werden. Auch das Angebot stehe, Helmut Fechner und Ingolf Schulz weiterhin in die künftige Arbeit mit dem Kino einzubinden, sagt Ralf Brehmer.

Alle drei Parteien sind sich einig, dass die filmfreie Phase im Rietschener Kino so kurz wie möglich sein soll. Und dass den Besuchern weiterhin Filme aller Art gezeigt werden können. Immerhin ist das Kino-Café in Rietschen das einzige Kino zwischen Cottbus und Görlitz.

zur Startseite