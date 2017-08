Knatsch um Johannstädter Parkregeln Das Anwohnerparken soll Einheimischen Platz machen. Doch viele Fragen bleiben offen.

Viele Parkplätze in der Johannstadt sind tagsüber für Anwohner reserviert. Doch die Parkplatznot ist geblieben. © Sven Ellger

Auch Wochen nach der Einführung steht das Anwohnerparken in der Johannstadt in der Kritik. Wie die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt, die in dem Gebiet Häuser besitzt, auf Anfrage mitteilte, ist die Zustimmung ihrer Mitglieder dazu weiter „relativ gering“. Die Nachfrage nach genossenschaftseigenen Parkplätzen sei hingegen seither spürbar nach oben gegangen, hieß es.

Die Stadt hatte auf Beschluss des Stadtrates im Juni und August Parkscheinautomaten aufgestellt und kassiert Parkgebühren. Anwohner können Parkausweise erwerben, wenn sie ihr Auto auf für sie reservierten Plätzen abstellen wollen. Die Einführung des Anwohnerparkens war vorab von Anwohnern und Gewerbetreibenden sowie im Ortsbeirat Altstadt kritisiert worden. Viele Mitarbeiter und Besucher des nahen Uniklinikums sowie von Forschungseinrichtungen nutzten das Gebiet, um ihre Wagen abzustellen.

Laut Wohnungsgenossenschaft Johannstadt hätten ihre Mitglieder jedoch nicht das Gefühl, dass sich mit dem Anwohnerparken bei der Parkplatzsuche für sie etwas verbessert habe und sie nun schneller einen Stellplatz fänden. Vielmehr gebe es zusätzliche Probleme, etwa für jene, die mit Dienstwagen unterwegs seien und das Auto auch mal wechselten.Besonders viele Anfragen sind laut Genossenschaft zum Gästeparken eingegangen. Was denn sei, wenn Gäste zu Besuch kämen und dann dort nicht parken dürften, wollten die Menschen wissen.

Beim Wohnungsunternehmen Vonovia sind nach eigenen Angaben wegen des Anwohnerparkens bisher keine Äußerungen von Mietern eingegangen. Auch bei Ladenbetreibern, etwa an der Pfotenhauer Straße, sorgt die Regelung weiter für Unmut. „Die halbe Straße steht leer“, schimpft Gabriele Schwank vom Haarforum & Perückenatelier.

Pendler sollen abgehalten werden

„Die Bewohner brauchen die Parkplätze doch erst am Abend, wenn sie von der Arbeit kommen“, sagt sie. Diese hätten gar nichts vom Anwohnerparken, denn das ende ja um 19 Uhr. „Das ergibt keinen Sinn.“

Unter ihren Kundinnen seien auch Chemotherapie-Patientinnen. „Die Frauen sind oft sehr geschwächt. Deswegen lassen wir sie mit dem Taxi von der Uni-Klinik gleich zu uns bringen. Später müssen sie dann wieder abgeholt werden.“ Das punktgenau zu organisieren, sei jetzt komplizierter geworden, sagte Schwank. Sie fürchte, dass die Straße jetzt an Attraktivität einbüßt und sich kaum noch neue Händler dort niederlassen werden. „Die Kunden beschweren sich, dass sie keine Parkplätze finden“, sagte Sylvia Burkhardt, die dort einen Pflege- und Massagesalon betreibt. Viele der Händler an der Straße klagen, dass sie selbst morgens viel Zeit mit der Parkplatzsuche zubringen. Sie können keine Parkausweise für die reservierten Plätze erwerben. Ob ihnen durch die neue Regelung Kunden verloren gegangen seien, lasse sich noch nicht sicher sagen, hieß es.

Laut Stadt werden die neuen Parkregeln mittlerweile weitgehend befolgt. Anfangs sei die Akzeptanz zwar gering gewesen. Das habe sich nach dem Verteilen von Knöllchen aber normalisiert. Der Stadt ist der Unmut der Händler durchaus bekannt. Laut Stadtplanungsamt sind Beschwerden eingegangen. An Lösungen werde gearbeitet, hieß es. Hinweise für eine Verbesserung würden gern entgegengenommen. Allerdings verweist das Amt darauf, dass in dem betreffenden Bereich von rund 2 000 öffentlichen Stellplätzen nur etwa 500 für die Bewohner reserviert worden seien. 1 500 stünden nach wie vor allen zur Verfügung. Zusätzlich gebe es rund 1 200 private, gewerblich genutzte Stellplätze. Für Einkäufer, Kunden und Besucher des Gebietes seien etwa 50 Prozent mehr Kurzzeitparkstände eingerichtet worden.

„Die Situation ist nicht einfach“, sagte der Stadtrat Hans-Joachim Brauns von der CDU. Zwar habe er für die Händler Verständnis. Der Sinn der Parkplatzbewirtschaftung sei jedoch unter anderem auch, Pendler aus dem Wohngebiet herauszuhalten. Zwischen Händlern und anderen Pendlern zu unterscheiden, sei kaum möglich. Wenn aber sowohl die Bewohner als auch die Händler unzufrieden seien, dann müsse die neue Regelung infrage gestellt werden. „Wir werden das beobachten.“

