Knatsch um Hartz-IV-Häuser

Hier strahlen sie noch: Kommwohnen-Chef Arne Myckert (links) und OB Siegfried Deinege (rechts) mit Sachsens Innenminister Markus Ulbig bei einem Empfang im Hof von Kommwohnen. Inzwischen herrscht zwischen Myckert und Deinege nicht mehr die beste Stimmung. © SZ-Archiv / Nikolai Schmidt

Die Stimmung zwischen Kommwohnen-Geschäftsführer Arne Myckert und dem Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege wird immer eisiger. Dass die beiden nicht die allerbesten Freunde sind, ist kein Geheimnis. Öffentlich rügte Deinege den Kommwohnen-Chef für dessen Öffentlichkeitsarbeit in Görlitzer Neubaugebieten, auf der Halbinsel am Berzdorfer See streiten sie sich über Bauprojekte, und nun spitzt sich die Situation zu. Eine Vorlage, die am Donnerstag öffentlich im Stadtrat behandelt werden sollte, wanderte auf Antrag von Rolf Weidle (Bürger für Görlitz) in den nicht öffentlichen Teil. Begründung: Es handele sich um Interna. Aus der vorher öffentlichen Beschlussvorlage wurde ersichtlich, dass es um Flüchtlingswohnen gehen muss. Offensichtlich will der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege ein neues Vorhaben von Myckert stoppen – gegen den Kommwohnen-Aufsichtsrat, dem Bürgermeister Michael Wieler und die Stadträte Dieter Gleisberg (CDU) und Thorsten Ahrens (Die Linke) angehören.

Myckert plant die Sanierung von zunächst einmal drei leerstehenden Gebäuden in der Innenstadt West mithilfe von Städtebau-Fördermitteln über die Flüchtlings-Richtlinie. Die besagt, dass Bund und Land sämtliche Fördermittel geben, die Stadt keinen Eigenanteil leisten muss. Bei Kommwohnen selbst bleibt freilich ein deutlicher Eigenanteil hängen. Myckert hat dafür drei seiner kaputtesten Häuser ausgesucht. „Ohne den hohen Fördermittelanteil wäre eine Sanierung wirtschaftlich nicht möglich“, sagt er.

Bei den Häusern Brautwiesenstraße 17 und 18 liegen die Kosten für die Komplettsanierung bei gut 3,3 Millionen Euro, davon sind 2,55 Millionen Euro Fördermittel. Dafür entstehen 20 Wohnungen. Die Löbauer Straße 42 mit ihren zehn Wohnungen kostet knapp 1,2 Millionen Euro, darunter 750 000 Euro Fördermittel. Zudem ist in der Förderrichtlinie eine Dreistufigkeit festgelegt. Zunächst sollen Flüchtlinge ohne Aufenthaltstitel einziehen. Wenn es die nicht gibt, dann in der zweiten Stufe Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel. „Für beides ist momentan kein Bedarf erkennbar“, sagt Myckert. Also greift die dritte Stufe: Die Häuser werden für Hartz-IV-Empfänger saniert. Da sieht Myckert durchaus Bedarf. Vor allem aber empfindet er das Programm als gute Möglichkeit, die desolaten Häuser überhaupt zu sanieren. „Die Alternative wäre, Abrissanträge zu stellen“, sagt er. Doch dafür würde Myckert wohl kaum eine Genehmigung erhalten.

Die Zweckbindung für die Wohnungen gilt für zehn Jahre. Danach darf Kommwohnen an jedermann vermieten. Die Baugenehmigungen für alle drei Häuser liegen vor, die Fördermittel sind bewilligt. Der städtische Großvermieter will nun Tempo machen, die Sanierung müsse bis Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein.

Doch gegen diese Pläne geht Siegfried Deinege nun offenbar auf die Barrikaden. Äußern will sich im Moment zwar keiner der Beteiligen. Doch sieht der Oberbürgermeister, dass das Vorhaben offenkundig gegen zwei Grundsätze der Stadtentwicklung verstößt: die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen und keine Bildung von Sozialghettos in der Stadt. Bislang hat das trotz aller Probleme im Einzelfall in Görlitz auch noch ganz gut funktioniert. Allerdings hatten Mitarbeiter der Görlitzer Stadtentwicklung zuletzt erklärt, dass in der Innenstadt West der soziale Zusammenhalt gefährdet sei.

Der Fraktionschef der Linken, Thorsten Ahrens, hat nun das Thema in den Stadtrat gebracht. Über seine Ziele kann nur spekuliert werden. Womöglich will der Stadtrat Deinege zwingen, seinen Widerstand gegen das Vorhaben aufzugeben. In einem Sonderstadtrat am Mittwoch sollen die Stadträte nun informiert werden, was Sache ist. Wie aus Stadtratskreisen zu erfahren, hat man sich auch im nicht-öffentlichen Teil am Donnerstag nur sehr vage geäußert.

