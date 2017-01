Knatsch um Alt-Neundorf Anwohner finden die halbseitig gesperrte Straße im Pirnaer Ortsteil gar nicht gut. Manche gehen daher eigene Wege – die aber gefährlich sind.

Hier rollt’s derzeit nur einspurig: Die Straße Alt Neundorf ist auf einer Länge von 350 Metern halbseitig gesperrt. Die Stützmauer zur Gottleuba entlang der Trasse ist aufgrund der Flutschäden von 2013 einsturzgefährdet. © Norbert Millauer

Das gesperrte Teilstück der Straße Alt-Neundorf sorgt für Unmut bei Kraftfahrern und Anwohnern. Vor allem im sozialen Netzwerk Facebook kritisieren Kommentatoren, dass die Trasse für längere Zeit nur noch halbseitig zu befahren ist. Frustriert schreibt beispielsweise ein Ti Lidin, dass er zwar froh sei, dass die Ampeln auf der Rottwerndorfer Straße am Geibeltbad endlich weg seien. Zugleich klagt er aber, dass nun die nächste Ampel auf seinem Arbeitsweg nach Alt-Neundorf stehe. Ärger entzündet sich zudem an der langen Zeit, in der sich die Straße nur halbseitig passieren lässt. Mit Galgenhumor stimmt Christian Otto in seinem Beitrag seine Mitmenschen ein, sich schon mal damit anzufreunden, dass die Ampel bis November 2018 steht. Und er kalauert zusätzlich, dass die Baustelle ja auch ewig bleiben könnte – falls bei den Arbeiten ein vom Aussterben bedrohtes Tier gefunden wird.

Offenbar aus Frust über lange Wartezeiten an der Ampel oder wegen nicht funktionierender Ampeln suchen sich Kraftfahrer eigene Wege, die aber durchaus gefährlich sind. Laut einer Kommentatorin würden Autofahrer oft auch auf der gesperrten Seite der Straße Alt-Neundorf fahren.

Grund für all den Ärger ist der Umstand, dass Pirna die stadtauswärtige Spur der Trasse in Höhe des Abzweigs zur Straße Cotta B schon im Dezember 2016 halbseitig abriegeln ließ. Die Gottleuba hatte während der Flut 2013 die Stützmauer entlang der Straße derart unterspült und beschädigt, dass das Bauwerk nach einer Analyse des Rathauses akut einsturzgefährdet ist. In diesem Fall könnte auch ein Teil der Straße absacken. Pirna will die Flutschäden an der Mauer voraussichtlich von Oktober 2017 bis November 2018 beseitigen lassen.

