Knast-Rapper haben ihren großen Auftritt Hinter Gittern geht es auch mal laut zu. Manchmal sogar gewollt. Was dabei rauskommt, ist jetzt in Riesa zu erleben.

Alles fing in Zeithain an: Als das Gefängnis dort noch Jugendstrafanstalt war, schleppten Helfer eines Tages Computer in die Anstalt, ausgestattet mit spezieller Software. Sie verlegten Kabel und fuhren die Technik hoch. Dann kam die große Stunde für mehrere Gefangene, die nun ihren Traum verwirklichen konnten: einen eigenen Rap-Song zu produzieren. „Die haben erst die Beats geschrieben, dann den Text“, sagt Betreuer Axel Reiche. Die Betreuer verließen die Anstalt wieder. Für die Gefangenen ging es zurück in die Zelle zum Text lernen – und einige Wochen, Proben und Tonaufnahmen später waren die Stücke fertig.

Seit mehr als zehn Jahren läuft das Projekt „Rap im Knast“ – zuerst in Zeithain, mittlerweile in der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen. Ausgerichtet wird es von der Outlaw-Gesellschaft, die in Riesa auch das Riemix und das Offene Jugendhaus betreibt. Dort gibt es am Freitag einen Einblick in die Arbeit mit jugendlichen Gefangenen, die beim Texten ins Nachdenken über ihr eigenes Leben, ihre Straftaten und ihre Zukunft kommen sollen. Höhepunkt des Projekts ist jedes Jahr die Produktion einer eigenen CD und ein nichtöffentliches Konzert hinter Gittern, zu dem Stars der Szene eingeladen werden. „Wir wählen bewusst keine Gangster-Rapper aus“, sagt Axel Reiche. Schließlich gebe es auch Rapper mit nachdenklichen Texten.

Nach zehn Jahren haben die Macher nun die besten Stücke herausgesucht, die jemals von den Gefangenen produziert wurden. Die werden jetzt als Best-of-CD im Offenen Jugendhaus Riesa erstmals veröffentlicht. Dort sind auch die Macher von Rap im Knast dabei und führen durch den Abend. „Ein paar der – inzwischen entlassenen – Teilnehmer werden auch da sein und ihre Tracks performen“, verspricht Axel Reiche. Außerdem gibt die bekannte Breakdance-Crew Saxons in Riesa ein Showelement zum Besten.

Vorstellung der Best-of-CD „Rap im Knast“ am Freitag, 16. Dezember im Offenen Jugendhaus Riesa, Bahnhofstraße 44, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Der Eintritt kostet fünf Euro, acht Euro inklusive CD.

zur Startseite